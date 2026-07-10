A wolfsburgi központban július 9-én a felügyelőbizottság elé került az úgynevezett jövőterv, amely a cég saját közlése szerint a Volkswagent gyorsabbá, egyszerűbbé és versenyképesebbé tenné. Nem egyszerű takarékossági programról van szó, hanem a Volkswagen-csoport egyik legnagyobb átalakításáról.

Nincsenek megnevezett leépítési számok, de az irány egyértelmű: kevesebb modell, kevesebb variáció, kevesebb párhuzamos fejlesztés, szűkebb kapacitás – olvasható több helyi portál elemzésében.

A Volkswagen azt már nyíltan kimondta, hogy a modellpalettát fokozatosan akár 50 százalékkal is karcsúsítaná, a rendelhető változatok és konfigurációk bonyolultságát pedig akár 75 százalékkal csökkentené. Ez a vásárlói oldalon kevesebb választási lehetőséget jelenthet, a gyártó oldalán viszont olcsóbb fejlesztést, egyszerűbb gyártást és nagyobb darabszámú, jobban kihasználható platformokat.

A cég a globális gyártókapacitást nagyjából évi 9 millió járműhöz igazítaná; korábban a hálózat körülbelül 12 milliós kapacitásra volt felépítve.

A hivatalos indoklás szerint az eddigi spórolás már nem elég. Arno Antlitz pénzügyi vezető arról beszélt, hogy a korábbi költségcsökkentő programok nem tudják teljesen ellensúlyozni a romló gazdasági és geopolitikai környezetet. A Volkswagen a magasabb költségeket, a vámokat, a szigorodó szabályozást és a globális verseny erősödését említi fő nyomásként. Ez nem légből kapott magyarázat: a csoport 2026 első negyedévében 75,7 milliárd eurós árbevételt ért el, ami 2 százalékos visszaesés volt, az üzemi eredmény pedig 14,3 százalékkal, 2,5 milliárd euróra csökkent.

A Bild értesülései szerint a háttérben ennél sokkal keményebb számok is szerepelnek. A lap szerint a Volkswagen 2027 és 2031 között összesen 50 milliárd euróval vágná vissza a beruházásokra, kutatásra és fejlesztésre szánt összeget a korábbi tervekhez képest, és 135 milliárd euróra szorítaná ezeket a kiadásokat. A cél a lap szerint 2030-ra 9 százalékos üzemi nyereséghányad lenne.

A legérzékenyebb kérdés természetesen a munkahelyeké. A Reuters forrásai szerint Oliver Blume vezérigazgató terve akár négy németországi üzem bezárásáról és további 50 ezer munkahely megszűnéséről is szólhat. A négy legtöbbször említett helyszín: Hannover, Emden, Zwickau és az Audi neckarsulmi gyára. Más beszámolók már 100 ezer, a Bild pedig akár 120-140 ezer érintett állásról ír – de a Volkswagen hivatalosan nem jelentett be ilyen adatokat.

A munkavállalók már most keményen reagáltak

Az üzemi tanácsok július 9-én országos akciókat tartottak a Volkswagen németországi telephelyein, a wolfsburgi központ előtt is tiltakoztak. Daniela Cavallo, a Volkswagen üzemi tanácsának vezetője ultimátumot adott Oliver Blumének: a dolgozók felé egyértelműen tisztáznia kell, mi igaz a gyárbezárásokról és a leépítésekről szóló hírekből.

Cavallo szerint a gyárbezárások nem elfogadhatók, munkahelyeket pedig csak szociálisan kezelhető, önkéntes megoldásokkal lehet leépíteni.

A mostani helyzet különösen éles, mert a Volkswagen és a munkavállalói oldal 2024 végén már kötött egy megállapodást. Akkor több mint 35 ezer németországi állás fokozatos, szociálisan kezelhető megszüntetéséről, a német gyártókapacitás 734 ezer autóval való csökkentéséről és évi több milliárd eurós megtakarításról állapodtak meg, miközben elkerülték a gyárbezárásokat és a kényszerű elbocsátásokat. Most azonban úgy tűnik, Wolfsburgban már ezt sem tartják elégnek.

A krízis nem kizárólag volkswagenes probléma. Európa autóipara évek óta túl nagy gyártókapacitással működik a tényleges kereslethez képest. A Boston Consulting Group 2026-os elemzése szerint Európában több mint 20 százalékos túlkapacitás alakult ki, ami nagyjából 5,4 millió autónak, vagy több mint 35 összeszerelő üzem termelésének felel meg. A német autóipari szövetség, a VDA is arra figyelmeztetett, hogy nem lehet minden európai gyárat a jelenlegi formában fenntartani.

A háttérben ott van Kína is. A Volkswagen évtizedeken át különösen erős volt a kínai piacon, ma viszont a helyi gyártók gyorsabbak, olcsóbbak és sokszor versenyképesebbek az elektromos és szoftverközpontú autók területén. Ugyanakkor a kínai gyártás az európainál is durvább felesleges kapacitással rendelkezik és a túlélésérért láthatóan és érezhetően Európába igyekszik eladni ezeknek a járműveknek egy jelentős részét, gyakran igen nyomott áron. Ez pedig újabb nehézséget okoz az itteni gyártóknak.

Ugyanakkor Európában a tervezett elektromos átállás sem hozza és hozta a tervezett ütemet, jóval kevesebb fogy ezekből, mint azt remélték. Összességében ez pedig értékesítési visszaesését eredményez.

Közben az Egyesült Államokban a vámok rontják az európai gyártók eredményét, Európában pedig a kereslet gyengébb, mint amire a gyártók évekkel ezelőtt kapacitást építettek. Ez a három nyomás együtt magyarázza, miért került elő újra a gyárbezárások témája.