2026 első hat hónapjában 122 306 autót adott el világszerte a Porsche. Ez 16 százalékkal kevesebb az egy évvel korábban regisztrált eredménynél (146 391 db.)

Elektromos modellek

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Az egyik ok, hogy nem úgy alakultak az elektromos járművek eladásai, ahogy azt remélte a gyár. Az elektromos Macan tavaly zseniálisan rajtolt, január és június között 25 884 darab fogyott belőle, míg a hagyományos, belső égésű motorral szerelt (egyébként 2026 végéig forgalomban maradó) variánsból 19 253 darab fogyott. A benzines Macanok lendülete nem csökkent, idén 19 695 darabot adtak el (+2,3%), viszont a Macan Electric forgalma 15 620 darabra zuhant, ami 39,7%-os visszaesést jelent.

Taycanból 6 219 darabot adtak el, szemben a tavaly ilyenkori 8302 darabbal. Ez 25%-os gyengülés, ráadásul a bázisérték (2025. H1) eleve rosszabb volt, mint a 2024-es.

A Cayenne Electric forgalmával még nem lehet számolni, az első ügyfelek a napokban vehetik át az autókat. Ettől függetlenül publikálhatta volna a számokat a gyártó, de nem tette, ami arra enged következtetni, hogy erősebb indításban reménykedtek.

Benzinmotoros és hibrid modellek

Amellett, hogy a benzines Macan kis mértékben erősített, nem sok jó hírt hozott 2026 első féléve a Porschénak.

Egyedül a 911-es tudott érdemben erősíteni, a 30 534 kiszállítás 19%-os növekedésnek felel meg.

A húzómodell Cayenne-ből 38 141 darab fogyott, ami 9%-kal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A Panamera 9308) ennél súlyosabban, 38%-os mértékben zuhant. A 718-as szériának (Cayman / Boxster) pedig tavaly ősszel megszűnt a gyártása. Így ma már csak a fennmaradó készlet kiárusítása zajlik, a 78%-os visszaesés (2789 db) fájdalmasan mutatkozik a statisztikákban. Már a sorozat tavaly ilyenkor regisztrált 10 496 darabos forgalma is 12%-kal gyengébb volt, mint 2024-ben.

Ráadásul a 718-as helyén tátongó lyuk tartósnak ígérkezik, hiszen a helyébe tervezett elektromos modellnek kétségessé vált a megvalósulása – vagy egyáltalán nem fogják gyártani, vagy radikálisan átalakítják, és tisztán elektromos helyett más hajtásláncot kap.

Nemzetközi piacok

Egyetlen piaca sem volt a Porschénak, ahol erősíteni tudott volna. A márka legnagyobb piacán, Észak-Amerikában 13% volt a veszteség – itt az elektromos modellek állami támogatásának megszűnése húzta ki a talajt nem csak a Porsche, de az összes autógyártó lába alól. Kína tavaly még nagyobb piac volt, mint Németország, mostanra ugyanarra a szintre kerültek – az utóbbi -6%, az előbbi -32%-os visszaeséssel.

Európa fennmaradó piacain -14% volt a forgalomvesztés mértéke, míg az egyéb piacokon 18%-kal csökkent az érdeklődés a márka iránt.