Belgium regionális kormányainak megállapodása értelmében 2027. május 1-jétől kötelező lesz az elektronikus matrica minden 3,5 tonna alatti járműre, függetlenül attól, hogy Belgiumban vagy külföldön helyezték forgalomba őket.

Az autósok egynapos, tíznapos, két hónapos vagy egyéves matrica közül választhatnak, de az ár a jármű szén-dioxid-kibocsátásától is függ. Egy elektromos jármű éves matricája 90 euróba (32 ezer forint) fog kerülni. Az Euro 4-es autók matricája 100 euróba (36 ezer forint), míg minden 2005 előtt forgalomba helyezett jármű tulajdonosának 125 eurót (45 ezer forint) kell majd fizetnie évente. A többi matrica ára egyelőre nem ismert.

A matrica bevezetésének célja, hogy a külföldi autósok hozzájáruljanak a nemzeti úthálózat karbantartási költségeihez. Az új útdíj várhatóan több százmillió euró bevételt termel majd a költségvetésnek.