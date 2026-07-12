Nemrég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M43-as autópálya kéthalmi pihenőhelyén ellenőriztek egy utánfutót vontató, Bulgáriából Németországba tartó furgont.

A sofőrnek feltették az ilyenkor szokásos kérdést, hogy van-e nála, vagy a raktérben bejelenteni való jövedéki termék. Erre határozott nemmel felelt. A NAV munkatársai azonban alaposan átvizsgálták a járművet. Egy, a raktérben elhelyezett szerszámosláda azonban gyorsan szemet szúrt nekik. Ez ugyanis feltűnően púposra volt pakolva. A láda felső pereme egy láthatósági mellénnyel volt letakarva, amire spanifereket és munkaruhákat dobáltak. Ezeket felemelve derült fény arra, hogy a szerszámosláda valójában 614 doboz, különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigarettával van megpakolva.

A sofőrt természetesen újra megkérdezték, hogy mégis mi akar ez az egész lenni. Ő azt felelte, hogy a dohánytermékeket a testvére kérésére szállította Németországba élő ismerősöknek. A gépjárművezető tehát egyenesen a jószolgálat nagyköveteként állította be magát. A pénzügyőrök viszont a több mint 1,6 millió forint értékű cigarettát lefoglalták és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás bűncselekményének megalapozott gyanúja miatt indította eljárást. A sofőr több mint 2,3 millió forintos bírságra számíthat.

A jövedéki termékekre, így a dohánytermékekre is külön szabályok, köztük mennyiségi korlátozások vonatkoznak, mind az Európai Unión belüli szállításuk, mind a nem uniós államból történő behozataluk során. A pénzügyőrök minden esetben ellenőrizhetik a birtoklás körülményeit és a kapcsolódó okmányokat, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni. Az utasforgalomra vonatkozó vám- és egyéb szabályok ezen a linken érhetők el.