Az első futamon rajt-cél győzelmet aratott, a másodikon pedig negyedikként végzett a címvédő és hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbi, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion Eb idei harmadik állomásának szombati napján a Nürburgringen.

Miután a pénteki időmérőn a 41 éves szombathelyi pilóta megszerezte az első rajtkockát, folytatta remek sorozatát, és az idény ötödik kvalifikációját is az élen zárta.

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A szombat délelőtt rendezett futamon Kiss jó rajttal biztosította, hogy elsőként fordulhasson el az első kanyarban. Ezt követően körről körre építette fel előnyét az üldözőkkel szemben. Előnyét a leintésig megőrizte, győzelmével tovább növelte előnyét az Eb-pontverseny élén.

A részben fordított rajtrácsos délutáni, második viadalon Norbinak a nyolcadik pozícióból kellett startolnia. A futam közben négy hellyel is feljött, ám a dobogót jelentő harmadik helyen autózó riválisát a futam végéig nem tudta megelőzni, így maradt számára a negyedik hely.

Öröm az ürömben, hogy az összetettben közvetlen ellenfelei mind mögötte végeztek. Ennek köszönhetően Kiss Norbi 47 pontos előnnyel áll a bajnokság élén.

A gyorsasági kamion Eb németországi fordulója vasárnap újabb időmérő edzéssel, majd a hétvége harmadik és negyedik futamával folytatódik a Nürburgringen.