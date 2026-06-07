A szombati teljesítményét megismételve vasárnap is mindkét futamon diadalmaskodott a címvédő és hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a FIA ETRC második versenyhétvégéjén, Szlovákiában.

A Révész Racing 41 éves versenyzője a szombatihoz hasonlóan a vasárnapi időmérő edzést is megnyerte, így a nap első, egyben a hétvége harmadik futamán az élről indulhatott.

A futam pechesen indult, mert a rajtot meg kellett ismételni egy, az első kanyarban történt ütközés miatt. A baleset hatására ugyanis az egyik versenykamion a sóderágyban ragadt. A második rajtnál Kiss Norbi magabiztosan őrizte meg az első helyét, aztán pedig körről-körre növelte az előnyét és simán húzta be az újabb győzelmet a Slovakiaringen.

A vasárnapi második futamon a fordított rajtrács szabály érvényesült. Így Kiss Norbi a nyolcadik helyről kezdhette meg a nyolc körből álló futamot. Az első kanyarban még távol maradhatott a küzdelmektől, de a tőle megszokott módon körről-körre leelőzte riválisait.

Míg a második körben a második helyen autózott, addig két körrel a leintés előtt már a második helyre küzdötte fel magát. A hajrában az éllovas egyik hibáját kihasználva átvette a vezetést, innen pedig már könnyedén vezette kamionját a célba az első helyen.

A címvédő magyar versenyző két forduló után 106 ponttal áll az összetettben az élen, második a német Sascha Lenz 70 ponttal, harmadik pedig a spanyol Antonio Albacete 62 ponttal. A FIA ETRC július közepén folytatódik a Nürburgringen.