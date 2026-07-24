Pénteken 17 órakor erősen napos, de szeles időben – 24 Celsius-fokos levegő-, 32 fokos aszfalthőmérséklet, utóbbi 13-mal múlta alul a korábbit – folytatódott a 2026-os Forma–1-es Magyar Nagydíj első napja a második szabadedzéssel.

A pályára elsőként a cadillaces Valtteri Bottas gurult ki, majd másfél percen belül már a mezőny több mint fele kint volt – nem körözhetett azonban az Aston Martin-os Lance Stroll, miután az első gyakorláson furcsa balesetet szenvedett: a Hungaroringre nagy fejlesztési csomagot kapott autón magától eltört a bal hátsó felfüggesztés. A kanadainak nem esett baja, de az AMR26-ost nem tudták időben megjavítani.

Az első etapokra az autókra nagyjából fele-fele arányban kerültek fel a Pirelli kemény, fehér jelölésű, illetve közepes keverékű, sárga gumijai.

Öt perc után a magyar pályán immár saját kanyarral is rendelkező Lewis Hamilton állt az élen, a nyolcszoros hungaroringi győztes elsőként ment 1:20 alá, csapattársa, az első edzésen műszaki hiba miatt kiállt – vélhetően apai örömök elé néző – Charles Leclerc szűk fél másodperces hátránnyal volt a második, majd 135 ezredre közelítette meg az angolt.

Első körein a bajnoki éllovas Kimi Antonelli komolyan küszködött a tapadással, be is hívták a bokszba.

Annak ellenére, hogy a Forma–3-nak és a Forma–2-nek is voltak már edzései a nap folyamán, a pálya még az F1-esek második edzésén is szokatlanul poros volt.

25 perc után kerültek fel a lágyak az autókra, a nagyobb nevek közül Lando Norris Hamiltonnak szűk négytizedet adva ugrott az élre, utána a Red Bull-os Max Verstappen a 2. időt hozta pirosakon.

A gyenge tapadású utolsó kanyar mindenkinek gondot okozott, még a lágy abroncsokon sem lehetett átvinni komoly tempót. A pályaviszonyok kifogtak az alpine-os Franco Colapintón, aki kicsúszott a 14-es kanyarban. Előkerült a piros zászló.

Az autót viszonylag gyorsan eltávolították, 26 perc maradt, amikor folytatódhatott a körözés.

A ferrarisok a maguk lágy gumis körein megint el tudtak lépni a többiektől, Leclerc 351 ezredet adott Norrisnak, Hamilton pedig csak 37 ezreddel maradt el monacói csapattársától.

Max Verstappen reports that there's debris on track And there it is 👀 #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/wx10t9sK1x — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

Verstappen a rádión törmeléket jelentett a célegyenesen, miközben Hamilton másfél tizedet javítva lett az első, Kimi Antonelli pedig a 2-es kanyarban csúszott ki egy füstölős elfékezés után.

Az utolsó tizenegynéhány perc már a hosszabb, versenyszimulációs etapokat hozta. Leclerc az előtte haladó Russell-lel „csatázott” egy kicsit a célegyenes-ráfordítóban, a monacói kis híján felmászott szalagkorlátra, később még az egyik Red Bullt is megkergette.

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A gyakorlás rajtszimulációkkal zárult.

A hungaroringi hétvége szombaton 12.30-kor folytatódik az utolsó szabadedzéssel, az időmérő 16 órakor kezdődik, vasárnap a 41. Magyar Nagydíj 15 órakor rajtol majd.