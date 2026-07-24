Hivatalos közlés még nincs, de igen valószínűnek tűnik, hogy Charles Leclerc felesége, Alexandra gyermeket vár: árulkodó pocakkal lehetett látni a hungaroring paddockjában. (Frissítés: a cikk megjelenése után személyesen is belefutottunk a hölgybe a pályán, testközelből győződhettünk meg arról, hogy várandós.)

A Magyar Nagydíj hétvégéjére közös kutyusukkal, Leóval befutott pilótafeleség idén tavasszal ment hozzá a Ferrari sztárjához, a monacói pilóta az esküvő alkalmából egy különleges maranellói sportkocsiba ültette párját.

BABY LECLERC IS ON THE WAY 😭💗😭💗😭💗😭💗😭💗😭💗 pic.twitter.com/tinaZ1K5TK — emma ¹ ⁸¹ ¹² 🐝 (@landoscarrera) July 24, 2026

A 29 éves, kilencszeres futamgyőztes Leclerc a jelenlegi mezőny negyedik apukája lehet Nico Hülkenberg, Max Verstappen és Fernando Alonso után.