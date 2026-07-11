Az MAN Truck&Bus a Nürburgringen, a Kamion Európa-bajnokság soron következő versenyhétvégéjén, azaz ma leplezi le azt a vontatót, amelyet hivatásos gépjárművezetők megkérdezésével készített el.

Szám szerint 350 részt vevő bevonásával mérte fel a kezdetek-kezdetén a bajor teherautó- és buszgyártó, hogy milyen az ideális nyerges vontató. A fókusz nem a minél exkluzívabb megjelenés volt, hanem arra keresték a választ, hogy milyen az a jármű, amiben a kényelem, a praktikum és a biztonság tökéletes harmóniában van. Így született meg az MAN TGX Truckers Edition, amelynek hajtásáról 560 lóerős teljesítményű és 2800 Nm nyomatékú D30-as dízelmotor gondoskodik. Az erőforráshoz az új MAN TipMatic 14 típusú váltó csatlakozik.

A limitált szériás vontató specifikációjának középpontjában egyértelműen a járművezetők igényei állnak. Az MAN TGX Truckers Edition alapfelszereltségéhéhez hozzátartoznak a fűthető és szellőztethető ülések, az MAN ComfortSteering elektronikus kormányrendszer, az elektromos állóklíma, valamint a megnövelt tárolókapacitás. A fülke oldalán 60,96 cm átmérőjű síkképcsöves televíziót helyeztek el, a hátfalra pedig egy nagy kapacitású tárolószekrény került. Mindemellett üzemanyag-lopás elleni védelemmel, MAN OptiView digitális visszapillantó tükrökkel is felszerelték az egyedi kiadású nyerges vontatót.

Ebben a modellben olyan vezetéstámogató rendszerek segítik a sofőrök munkáját, mint a PredictiveDrive funkcióval ellátott MAN EfficientCruise, amely előre figyelembe veszi a domborzatot és az útvonal profilját, és ezek alapján határozza meg a tempomat működését és a hajtáslánc vezérlését. A biztonságot tovább növeli az elülső érzékelővel működő EBA Plus vészfékezés‑asszisztens, valamint a kanyarodási asszisztens, amely a jármű jobb oldalát figyelve segíti a kritikus manőverek végrehajtását.

A külső megjelenést is a járművezetők preferenciái alapján határozták meg. A jellegzetes elemek között említhető a fülke színére fújt hűtőmaszk, zongora lakkfekete felnik, a fekete légterelőkkel ellátott kerékjárati ívek, valamint a logót körbe ölelő fekete dekor elem. Bár a piaci bevezetés a „Mojave Beige Metallic” fényezésben történik, ennek ellenére a különleges kiadás többféle színben is elérhető lesz, hogy az üzemeltetők a vontatót könnyedén a vállalati flotta megjelenéséhez igazíthassák.