Kreatív és elgondolkodtató posztot tett közzé a Hajdú‑Bihar vármegyei rendőrség, amely szórakoztató módon hívja fel a figyelmet a szabálytalanságokért járó büntetésekre.

Az egyenruhások egy képzeletbeli falodát nyitottak „Bírság büfé” néven. Az étlapot nézegetve azonban hamar elmehet az étvágy – nem a fogásoktól, hanem a szabálytalanságok árától. A notórius szabálytalankodók számára viszont igazi „street food” csemege lehet. A menü végén azonban itt nem a tiramisu jön, hanem a csekk.

A kínálat bőséges, de “zsebbe nyúlós”. A gyorshajtós ralliburger például faluban 170‑nel már 468 ezer forintba kerül, ami nagyjából annyi, mint egy fél Trabant felújítása. A telefonos hagymás panini pedig 26 ezerért vihető, ha valaki menet közben úgy érzi, muszáj megosztania a világ legfontosabb üzenetét.

18 pont után jár az „ajándék”, de nem az autósnak, hanem a „séfnek” — mert ekkor a sofőrnek a hatóságnál kell leadnia a vezetői engedélyét. Aki pedig a „szabadidős” ajánlatot választja, annak a rendőrség biztosítja a zárkában a csendes pihenőt.

És bár az egész étlap egy nagy poén, a mögöttes üzenet nagyon is komoly. A humor sokszor jobb edukációs eszköz, mint bármilyen száraz szabálymagyarázat. Ha egy autós elmosolyodik rajta, már nyert ügy — mert közben észrevétlenül megjegyezheti, mennyibe kerül a piros lámpa, a telefonozás vagy a bukósisak hiánya.

Autós szemmel nézve ez az étlap nemcsak vicces, hanem tanulságos is: a legdrágább fogás továbbra is a figyelmetlenség, a sietség és a vakmerőség — és ezekből tényleg nem érdemes repetázni.