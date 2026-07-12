A forgalomirányító készülék jelzésem minden közlekedőre nézve kötelező érvényű – figyelmeztet egyik friss posztjában a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrség.

A hatóság mindezt egy olyan felvétellel kapcsolatban hangsúlyozta, amin az látható, ahogyan egy biciklis nyilvánvalóan fittyet hány a jelzőlámpa piros jelzésére. A videó egy rendőrségi járőrautó fedélzeti kamerájából származik. Hogy mi játszódhatott le a kerékpáros fejében, azt nehéz megjósolni, de könnyen lehet, hogy azt gondolta, úgy sem akar senki átmenni a zebrán, ezért jobbra kanyarodva, az út menti kerékpárúton folytatta az útját.

A rendőr nem hagyta szó nélkül, az intézkedés gyors és határozott volt. A járőr ugyancsak jobbra fordult, majd megállt a kerékpáros mellett. Valószínűsíthető, hogy helyszíni bírságként 50 ezer forintos büntetésben részesülhetett a biciklis.

a videó a hirdetés után indul

A hatályos KRESZ egyértelműen kimondja, hogy a fényjelző készülék piros jelzése megállási kötelezettséget jelent minden jármű számára. Aki a tilos jelzés ellenére tovább halad, szabálysértést követ el — legyen autós, motoros vagy kerékpáros. A piros figyelmen kívül hagyása ráadásul nem csak jogi, hanem komoly közlekedésbiztonsági kockázat is. A kereszteződésben mindenki arra számít, hogy a közlekedők tiszteletben tartják a jelzéseket, és a pirosnál megállnak.

Ezért válik különösen veszélyessé, ha valaki úgy dönt, hogy mégis átgurul. Egyetlen rossz döntés is könnyen baleseti helyzetet teremthet.