Csütörtök este a lengyelországi Milejowicében olyan baleset történt, amit az érintett sofőr biztosan soha nem fog elfelejteni. Egy Volkswagen női sofőrje éppen Radom felől tartott Zakrzew felé, amikor bekövetkezett az ütközés – számolt be róla a Polsat News.

A baleset pillanatában a személyautót éppen egy rendőrségi Ford Mustang GT előzte. A Volkswagen sofőrje nem vette észre a megkülönböztető jelzéssel haladó rendőrautót, és balra húzta a kormányt. Az ütközést az egyenruhások már nem tudták elkerülni: a Mustang kidöntött egy kerítést, a Volkswagen pedig az árokban kötött ki. Szerencsére az ütközés következtében nem sérült meg senki.

Az eseményt követően rendőri intézkedésre került sor, amelynek során kiderült, hogy egyik sofőr sem volt ittas. A vétkes autó vezetőjére azonban 2000 złoty – tehát átszámítva 163 ezer forintnak megfelelő bírságot, valamint 10 büntetőpontot szabtak ki.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a Mustang GT visszatér‑e a rendőrség kötelékébe, vagy leselejtezik a járművet. A szóban forgó sportautót a Polsat New információi szerint tavaly kobozták el egy ittas vezetésen kapott sofőrtől, majd ügyészi engedéllyel rendőrautóvá alakították, és négy hónappal ezelőtt a Radomi Rendőrkapitánysághoz került.

A 2018‑ban gyártott Ford Mustang GT‑t egy 5,0 literes, 450 lóerős V8‑as motor hajtja, amelyhez manuális váltó csatlakozik. A gyártó adatai szerint ezzel a konfigurációval 5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége pedig 249 km/óra.

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Lengyelországban arra is van példa, amikor a rendőrautó okoz balesetet. Júniusban éppen egy ilyen eset történt, de akkor a rendőrautó vezetője megúszta komolyabb büntetés nélkül.