Miért akarna bárki is rakétát szerelni autója hátuljába? Hát mert megteheti. És Elon Musk megteheti, méghozzá hitelesen, hiszen egyik cége űrhajózással foglalkozik – emlékezz csak, ők küldték fel Musk régi Tesla Roadsterjét a világűrbe.

Ez a hír viszont nem a régi, hanem az új Roadsterről szól, amelyet Elon Musk sűrített levegős rakétahajtóművel szeretne felszerelni. Nem is eggyel, hanem rögtön tízzel: ezek nem csak a gyorsításban segítenének, hanem a kanyarodásban, a stabilizálásban is.

Gyanús, hogy Musk olvasott a Bosch ilyen irányú fejlesztéséről, és azon felbuzdulva találta ki magának az egészet.

Mindenesetre az ötletnek több hátulütője is van, például az extra tömeg, amely egy elektromos autóban egyébként is kényes kérdés. A másik, hogy a technológia sok helyet is foglal: ha megrendeljük (már ha tényleg meg lehet), le kell mondanunk a két szükségülésről, ami állítólag (szintén nem konkrét információ) a Roadsterhez elérhető lesz.