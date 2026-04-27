Sokféleképp felosztható egy közösség. Az én generációmban az egyik fő törésvonal a škodás vagy ladás identitás, attól függően, ki miben szocializálódott gyermekkorában. Amikor ötéves koromban nekünk is lett autónk, egy VAZ 2101 mobilizálta a családot. Az Ezerkettessel az egyenlítő ladás oldalára kerültem és egy 120 L-t leszámítva teljesen kimaradtak a Škoda farmotoros korszakának autói.

Szülinapi nosztalgiázás

Ezért is volt nagy öröm, hogy nemrég kipróbálhattam egy 100-as Škodát. A vezetés apropója egy barátunk édesapjának 80-ik születésnapja: Laci bácsi sokáig járt ilyen Škodával, és azóta is élete legjobb autójaként gondol a csehszlovák limuzinra. Az ő felköszöntéséhez jött képbe a nosztalgiázás az 1969 és 1977 között gyártott S100-zal, a fehér autó tulajdonosának kedves felajánlásával.

Dr. Rohály Róbert autója 1975-ös, tehát az 1973 utáni süllyesztett kilincses szériába tartozik. A biztonsági kilincsről a Retro Mobil cikkében olvastam, hogy Bomoro-márkájú.

A cégről éppoly keveset tudtam, mint az autókulcsok gyártásában kiemelkedő Hufról, mindenesetre az 1990-es évek közepén a Bosch által felvásárolt német beszállítóról van szó, amely ajtózárakban és kilincsekben utazott.

Álomkupé a 110 R-rel

De vissza a 100-as Škodákhoz! Az Š722 gyári kódjelű alapverzió és a jobban felszerelt 100 L (De Luxe) nagyjából 41 lóerőt csiholt ki a 988 köbcentis motorból percenként 4650-es fordulaton, bár 39 és 42 lóerős adattal is találkozhattok, forrástól függően.

A 110 LS ugyanennek a típusnak egy picit erősebb és valamivel elegánsabb, jobban felszerelt változata. Itt az 1,1 literes motor 48 lóerőt ad le 4900-as fordulatszámon, 68-ról 72 milliméterre felfúrt hengerekkel, a 68 milliméteres löketet megtartva.

A szociautók egyik csúcsát képviselte a kétajtós 110 R kupé, az Š718K. Ennek is 1107 köbcentis a motorja, de a konstruktőrök a sűrítési viszony emelésével találtak még négy lóerőt, hogy 52 lóerő repíthesse a kagylóüléses, sportkormányos, keret nélküli ablakos sportverziót. Nagyon sokan áhítoztak utána hiába a keleti blokkban.

Az 1000 MB örököse

Míg a kupé mindig is ritka volt, a cseh Wikipédia szerint a sima 100-as alapmodellből 602 020, míg a 100-110-es családból összesen 1 079 708 darab készült. Ez történelmi eredmény, a Škoda először jutott egymilliós szériaszám fölé, nagyobb részben a hazai piacon és a KGST-országokon belül, kisebb részben nyugati exportra eladott autóknak köszönhetően.

Mivel a hűtőradiátor és a ventilátor is hátul van, a motortér bal oldalában, az orron egyáltalán nincsenek nyílások. Hasonlóan meghatározó a látványban a pozitív hátsó kerékdőlés terheletlen állapotban.

A hátsó kerekek sajátos állása a lengőtengelyes futómű, németeseknek Pendelachse következménye, ami a kerékdőlés állandó változásával sosem volt a jó úttartás záloga. Ez is a Škoda 1000 MB öröksége, amelynek utódaként a 100-as megszületett. A rokonság látványos az ajtókon és a tetőn, a gyártó az autó orrát és farát konstruálta újra.

A típus kifejlesztése az 1960-as évek közepén kezdődött, az 1964-ben bemutatott 1000 MB premierjét követő évben, amelynek történetét a mára kiugróan értékes MBX kupéval és a prototípusként elkészített, de a csomagteret rabló farmotor miatt meg nem valósított kombival együtt írtuk meg korábban.

Korallpiros Škoda 100-zal indult az élet

Gazdájának az S100 volt az első autó az életében, mert újszülöttként a szülei egy 1977-es, korallpiros limuzinnal vitték haza a kórházból. Abban az évben már kapható volt az utód, a 105-ös, és többféle Lada is, de Robi édesapja a 100-ast választotta.

A korszerűtlenebb technika dacára a 100-as Škoda nyolc százalékkal sem került kevesebbe az akkor 80 ezer forintos, 60 lóerejével másfélszer ekkora teljesítményű 1200-as Zsigulinál, viszont jóval rövidebb volt rá a várakozási idő a szállítási visszaigazolások alapján, mint a FIAT 124-ből átalakított Ladára. Még a 353-as Wartburgra is többet kellett várni, mint a Škoda 100-ra, így Robi édesapja, aki eredetileg a kétütemű limuzinra fizetett be, váltott a hamarabb átvehető csehszlovák szedánra.

Tuningautóból lett újra gyárias

A tulaj gyermekkora óta szeretett volna megint egy 100-as Škodát, ami a családi házzal és a garázzsal együtt valósulhatott meg 12 éve. Egy optikai tuningos autót vett meg, rendesen csüccsbe téve és erős negatív kerékdőléssel hátul, de úgy állapodott meg a kocsi előző gazdájával, hogy az eredeti futóművel viszi haza az autót, amelyre vett négy gyári kereket a visszaállításhoz.

A gép addigra már túl volt a feltűnően szépen sikerült újrafényezésen, akárcsak a műbőrrel fedett műszerfal és az ülések felújításán a korhű, az eredetire színben-anyagban hasonlító kárpittal. Most is mutatós autó a fehér Š100, a küszöbök is jók, de idővel friss lemezeket kell behegeszteni az alvázba és kijavítani a motorházfedélen hólyagosodó fényezést.

Hiányzik a homloklemezről a kecses díszlécekkel keretezett embléma és a hátfal rácsai elől a fém díszrátét. A sportkipufogó és a későbbi 120-asról származó kipufogó-leömlő is szúrhatja a szemét az eredetiséghez ragaszkodóknak.

Mindez jottányit sem vesz el abból az örömből, amit ez a Škoda 100 tulajdonosának ad és amit Laci bácsinak szerzett a próbaút a nagy utazások és az országút szélén adódó szerelések megidézésével. Volt, hogy 30 liter hűtőfolyadék utántöltésével jutottak haza Orosházára, de mindenre lett megoldás.

Laci bácsi mesélte, hogy a Néphadseregben megismert módszerrel, hipermangán kristállyal ellenőrizték a benzin víztartalmát, ahogy a repülősök tették a kerozinnal. A pilóták a leszívott üzemanyagmintával hipermangánt reagáltattak, ami egy szürkés, kristályos anyag. Mivel a hipermangán benzinben nemigen oldódik, vízben viszont jól, ha az üzemanyagmintában a kristály lilára változott, az bizonyította a víz jelenlétét, amivel nem szállhatott fel a repülőgép és köhögött volna az autó.

Könnyű vezetni

Meglepően könnyű vezetni az autót, főleg, ha már ültél korosabb autókban. Kis gázzal indulhatunk, nem kell nagyon alászínezni a kuplunggal, amikor zöldre vált a lámpa. A váltókar messze nem jár olyan pontosan, mint egy kortárs Zsiguliban, de kis erővel kapcsolható a négy fokozat.

Az áttételezés igazán rövid, szinte lépésben lehet gurulni hármasban, de a rángatásmentes gyorsításhoz természetesen vissza kell kapcsolni és egészségesebb fordulatszámon járatni a motort. Esetenként torpan egyet a sornégyes benzines, de gyorsan rá lehet érezni, hogyan tudsz a jól beállított Jikov-karburátorral érzéssel gázt adva, rángatás nélkül gyorsítani.

Nagyobb sebességnél, pláne oldalszélben gond lehet az autó farnehézsége. A tulajdonosok anno csomagtéri nehezékekkel javították az úttartást és mérsékelték a szélérzékenységet. Akkoriban ez nem volt szokatlan malőr, közvetlenül az 1963-as bemutatás után a farmotoros 911-ben is orrsúlyok korrigálták az útfekvést, bár a Porsche hamar átállt mérnöki megoldásokra a konstrukció módosításával.

Nem melegszik túl

Vezetés közben fél szemem a vízhőfokon, de a jól működő hűtés a mostani terheléshez és hőmérséklethez bőven elég. Olyannyira, hogy a fotózás közben sokáig alapjáraton duruzsoló motorral sem mozdult ki a mutató a zölddel jelölt tartományból. A lemezeket és a karosszéria vázszerkezetét is gyorsan felemésztő rozsdásodáson kívül a vízforralás a 100-as Škodák legfőbb baja, amit itt a felújított hűtő és egy új termosztát előz meg. Forró nyári időben fagyiszüneteket iktat be a tulaj hosszabb utakon, a motor a pihenő alatt visszahűlhet.

Igen óvatosan tettem meg az első kilométereket, de az autó korához képest kényelmes féktávokat lehet venni az elöl tárcsa-, hátul dobfékes, kétkörös fékrendszerrel, ami döntő konstrukciós előrelépés az előd 1000 MB-hez képest. Rásegítés nincs, de a fék nem kíván kiugró pedálerőt. Éppoly kellemes meglepetés, mint a vészvillogó megléte, ami az 1200-as Ladából kimaradt.

Szerencsénk volt az ünnepnapi csekély forgalommal, mert a mai közlekedés alaptempóját már nehezen hozná a négyhengeres. Nyugodt napokon, hétvégente a fehér 100-as nagyjából évi 1000 kilométert mozog fagyizni és veteránautó-találkozókra, amikor a tulajnak van ideje, süt a nap és a kocsival is minden rendben.

Bár a zajszint intenzitása és a motor korlátai miatt 80 km/óra, maximum 90 a passzoló utazósebesség, ha ezt nem lépjük túl, egész kényelmesen suhantunk az autóval a magas oldalfalú gumikon és a puha ülésekben.

A kormány az autó korához illő holtjátékkal, de könnyen jár és a hátsókerék-hajtás miatt a volánt nem cibálja hajtási befolyás gázadáskor, mint a legeslegtöbb elsőkerék-hajtású autón az eltérő méretű féltengelyekből fakadóan. Ezért voltak a Honda CRX-ben azonos hosszúságúak a hajtó féltengelyek.

Számos farmotoros Škoda készült letekerhetetlen hátsó ablakkal, a későbbi 105-ben is fixek a hátsó oldalablakok, akárcsak ebben az autóban. A 100-asban a hátsó kisablak az első három gyártási évben, 1969 és 1972 között kifordítható volt, itt azonban csak az első elefántfülek segítik a szellőzést. A ragyogó tavaszi időben, még nem perzselő napsütéssel a pillangóablak nyitásával remek hangulatban telt a próbaút.

Klasszikus gépélmény

Gazdája nagyon szereti a farmotoros Škodában, hogy együtt élhet az autóval. Érezheti a mechanikát, az útfelületet, 51 év illatát benzinből, olajból, műanyagból és persze a merőben egyedi motorhangot, amilyet más autóban nem hallasz.

Érces a motorhang, kihúzatva kissé mosdatlanra váltva festi alá minden méteren azt a klasszikus gépélményt, amit az autó vezetése ad. A maga korában modernnek számított a szürkeöntvény hengerfejes, de könnyűfémötvözet blokkos, láncos vezérlésű motor. Az áramot dinamó helyett az 1973-as továbbfejlesztés óta generátor termeli, házán az 1993-ban széthasadt államot idéző Made in Czechoslovakia felirattal.

Legtöbbször működik a veterán Škoda 100, de mindig van mit csinálni az autón. A technika nem produkál sok hibát. Az elmúlt bő egy évtizedben egyszer állt meg a négyhengeres, mert a gyújtáselosztóból kilazult egy vezeték, amit a tulaj megjavított és célba ért a kocsival. Egyszer fordult elő, még otthon, hogy a motor nem indult be, amin az üzemanyag-szivattyú, alias AC-pumpa kicserélése segített.

Elsősorban annak való egy veterán szociautó, aki valamennyire hozzá tud nyúlni a kocsihoz és apróbb dolgokat képes megoldani, mert egyre nehezebb szerelőt találni, akinek ismerős a technika és egyáltalán hajlandó foglalkozni vele. Az alkatrészek beszerzése sem egyszerű, bár eddig még sikerült mindent itthon megoldani, csehországi források nélkül.

OT-rendszám nélkül is öröm a veterán Škoda

Bár tulaja értékeli a tökéletesség igényével felújított régi autókat, őt egyáltalán nem hozza lázba a muzeális minősítés, aminek megszerzése ennél az autónál aránytalan ráfordítást igényelne időben, munkában és persze pénzben.

Ez is olyan veterán autó, amelyet nem lehet az értéknövekedés fedezetéből felújítani és abban az állapotban megtartani. A jó karban lévő, de nem OT-s 100-as Škodák nagyjából 1-1,5 millió forintot érhetnek. A regisztrált oldtimereket ki lehet írni akár 5 millió forintra, de kérdés, hogy mennyien fizetik meg ezt az árat.

Muzeális minősítés nélkül is sok öröm élhető át a kocsival. Aki felismeri, szívesen megszólítja gazdáját, odajön nosztalgiázni, akár gyermekként ült benne, akár az idősebbek közé tartozik és ilyen Škodával autózott évekig. Mint Laci bácsi, aki csillogó szemmel szállt ki a 100-asból, amely számára a világ legjobb autója marad.