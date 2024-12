Hiába javarészt egy olasz típus másolata, a Zsiguli 1200 volt a szovjet autóipar nagy dobása. Az oroszok fő műve, amivel a modern motorizáció útjára terelték a KGST-piac országait. Így roppant érdekes olvasni, mit írt róla akkoriban a sajtó. Ezért pedig könyvtárba, periodikai gyűjteménybe sem kell befáradni, az Arcanum Újságok digitálisan elérhető achívuma bárhonnan elérhető.

Több újság is nagy terjedelmű bemutatót közölt a Zsiguliról. Első körben természetesen a csodálat hangján írtak a modern és páratlan műszaki csodáról, de az 1970-es években már a kritikus hangok is megjelentek.

Persze ezek csak óvatos észrevételek, a beszámolók szerint a vevők kedvükre válogathattak a színek között, és szó sem volt évekig tartó várakozásról, inkább az autósokat figyelmeztették, hogy vigyázzanak a Zsigulival, mert az egy gyors kocsi.

1968 – Formálódik a nagy terv, a Zsiguli életre kel

Már 1968-ban elkezdődött a Zsiguli bevezetése, mondhatni igazi reklámkampányt kapott a modell, amit csak 1970-ben kezdtek el gyártani. Ekkor már sokan várták, köszönhetően az olyan írásoknak, mint ami a Magyarország nevű folyóiratban megjelent:

„Zsiguli. Érdemes megtanulni ezt a szót. Eleinte talán nehezen áll rá a nyelvünk. Idegenül hangzik. De rövidesen éppoly közönségesen használjuk majd, mint a Volga vagy a Moszkvics szavakat, így nevezték el ugyanis azt a gépkocsit, amelyet a Szovjetunióban a Fiat-licenc alapján gyártani fognak.

Ez év júniusáig (1968) különbözőképp emlegették: tréfásan úgy, hogy Fiat Fiatovics, komolyabban úgy, hogy szovjet Fiat, vagy hivatalosan, a szakkörökben: VAZ 2101 (a Volgai Autógyár orosz nevének kezdőbetűivel).

Most már végleges nevet kapott, amelyet rövidesen megismer az egész világ. (Zsiguli a neve annak a hegynek, amely a Volga partján, Kujibisevel szemben emelkedik. Körülbelül akkora, mint a Bakony. Az az autógyár, amely az új kocsit gyártani fogja, a Zsiguli-hegy közelében épült, innen az elnevezés eredete.)

Vlagyimir Szergejevics Szolovjov, a Volgai Autógyár főkonstruktőre a Zaruljom című szovjet autóújság 1968 júniusi számában a Zsiguliról szóló ismertetőjében a következőket írja: „Végtelenül gazdaságos elrendezésű kiskocsi. Kis méretei ellenére jó térkihasználású. Jellemzője az egyszerűség. Semmi felesleges dolog nincs rajta, viszont megtalálható minden, ami a könnyű kezelés és vezetés érdekében szükséges.

Komfortot nyújt mind a vezetőnek, mind az utasnak. Elrendezési sémája szokványos: elöl a motor, a hajtott kerekek a hátulsók.

Karosszériája egyenes vonalaival és racionális formájával tűnik fel. Kétségtelen előnye a karbantartás egyszerűsége is. A spricckenésű helyeket például teljesen elhagyták, a motornál 10 000, az erőátviteli szerkezeteknél 30 000 kilométer lefutása után kell olajat cserélni. Az utánállítást, illetve a szabályozást igénylő pontok számát a minimumra csökkentették. Hosszú élettartamú, üzembiztos gépkocsi. A generáljavításig megtehető út nem kevesebb mint 100 000 kilométer.”

Mielőtt létrejött a szovjet kormány és a Fiat-konszern megállapodása, szovjet szakemberek alaposan megvizsgálták, hogy melyik nyugati gyártmányú személygépkocsi felel meg a leginkább a szovjetunióbeli út- és időjárási viszonyoknak, illetve melyik gépkocsiból lehet a legkönnyebben kialakítani olyan típust, amely megfelel a helyi viszonyok által támasztott követelményeknek. Így esett a választás a számításba jövő gépkocsik közül a Fiat–124-re.

Az áttervezést és a gyártásra való felkészülést rendkívül gondos, mindenre kiterjedő vizsgálat előzte meg. Azzal kezdődött, hogy a Szovjetunió Autóipari Intézete (NAMI) megvásárolt néhány Fiat–124-et, s a NAMI és a Fiat szakemberei közösen, különböző terep- és útviszonyok között, sokoldalú vizsgálatnak vetették alá őket. Bár a Fiat–124 valóban minden szempontból korszerű, a legkényesebb igényeket is kielégítő kocsi – nem véletlenül lett az „Év gépkocsija” –, mégsem bizonyult ezen a vizsgálatsorozaton minden tekintetben kifogástalannak.

Érthető, hiszen elsősorban a közép- és nyugat-európai országok út- és időjárási viszonyainak figyelembevételével készült. Megállapították, milyen változtatásokat kell végrehajtani ahhoz, hogy az új gépkocsi minden szempontból kielégítse a helyi igényeket.

Megszabták például, hogy a gyártandó típus alkatrészeinek – a díszítő elemeket, sőt a tranzisztoros rádiót is ideértve – mínusz 40 Celsius-fokos hőmérsékleten sem szabad egy pillanatra sem felmondaniuk a szolgálatot.

Szükségesnek találták a karosszéria megerősítését, a kocsiszekrény földtől való távolságának 140-ről 175 milliméterre való felemelését. A fékrendszer átalakítását javasolták úgy, hogy az első kerék tárcsa-, a hátsó kerék dobfékes legyen. Emiatt kétkörös fékvezetéket kellett tervezni. Növelni kívánták a hátsó híd rudazatainak, valamint a mellső felfüggesztés és a kormányszerkezet csuklóinak élettartamát. A hajtómotort kifejezetten a Zsiguli részére tervezték.

A felül szelepelt, felül vezérelt motor teljesítménye percenként 5600 fordulatnál 60 DIN lóerő, sűrítési viszonya 8,8, 92 oktánszámú benzinnel működik. Gondoltak az esetleges továbbfejlesztés lehetőségére is, így a motor alapja lehet egy 90 lóerő teljesítményű erőgépnek, amelyet a későbbiek során hoznak létre, s egy újabb szériánál alkalmaznak majd.

A hűtőventilátort elektromágneses tengelykapcsolóval látják el, nagy hidegben vagy nagy sebességnél, amikor a hideg levegő áramlása a motor körül amúgy is nagy, a termosztáttal működő tengelykapcsoló kikapcsolja a ventilátort. A Zsiguli elektromos berendezése 12 voltos. Generátora 500 W teljesítményű, váltóáramú, diódás egyenirányítóval.

Az önindítóval való indítás minden külső segítség nélkül, még –25 Celsius-fokos hidegben, hosszabb ideig való állás után is lehetséges. Az áramfogyasztók – különösen az önindító – megbízható működése érdekében 55″ amperórás akkumulátort alkalmaznak. A kocsi maximális sebessége óránként 140 kilométer, induláskor 12 másodperc alatt éri el a 80 kilométeres sebességet. – Magyarország, 1968. július–december (5. évfolyam, 27–52. szám) 1968-09-08 / 36. szám

1971 – Úgy jöttek be az országba, ahogy az a kommunista nagykönyvben meg volt írva

A termelési riportok stílusában íródott beszámolóról süt, hogy mennyire kirakatba illő, idilli képet fest a Ladák országba érkezéséről. A stílus ma is él, a módszer pedig változatlan: ha van is probléma, az nem a vevők ellen, hanem értük van. Ha lassú a folyamat, az csak az alaposság jele lehet!

Sokan várják mostanában a postást: hozza-e a MERKUR Vállalat értesítését? Általában sok a „jól értesült” ember is, akik hamarább tudtak a népszerű kiskocsiról mindent, még mielőtt az az országba érkezett volna. No, de most már itt van, Debrecenben és Budapesten osztják, és Miskolc utcáin is megjelent a szovjet autóipar új terméke, az olasz kooperációval készülő Zsiguli. Az izgalom s az érdeklődés, mely körülveszi ezt a remek kiskocsit, érthető.

Előállításában benne van a magyar ipar munkája is. Közelebbről: Borsod vármegye is szerepet játszik abban, hogy a Zsiguli-hegy lábánál elterülő autógyárban a tervezettnek megfelelő számú kész kocsit bocsássanak ki: az Elzett-gyár sátoraljaújhelyi részlegében készülnek a díszes vasalások, kilincsek, zárak, s cserébe kész autót kapunk értük.

Az első szállítmány megérkezett. Záhonynál átrakták, Budapesten és Debrecenben szétosztották. S az elsőt követte a második, a harmadik, és útban van már a többi is. Folyamatosan érkezik a Zsiguli, mely Togliatti városától az első háromezer kilométeres útját zárt vagonokban teszi meg Záhonyig.

A rakodórámpa két oldalán megpillantjuk a nevezetes „speciál” vagonokat. Azt mondják, Európa egyetlen más országának sincsenek ilyen teherkocsijai.

Hatalmas, zárt vagonokban érkeznek a Zsiguli autók. A vagonok hossza a 17 métert is eléri. Szélességük, magasságuk? Nos, talán elég annyi, hogy egy-egy ilyen vagonban nyolc Zsiguli „utazik”. Alul ötöt, az „emeleten” további hármat tudnak elhelyezni. Beléptünk egy ilyen speciálvagonba.

Tágas, hosszú teremre emlékeztetett leginkább. És odabenn hely jutott csörlőberendezésnek, az autók fel- és lefutópályáinak is. A berendezés, amelyre a kocsik lefutnak, minden irányban elfordítható, aztán kihúzható, mint egy gyufaskatulya belseje. Ezek a vagonok nemcsak azt teszik lehetővé, hogy a Zsigulik esőtől, hótól, széltől, az időjárás minden viszontagságától védetten tegyék meg a 3 ezer kilométernyi utat, hanem célszerű berendezéseik a kirakást is egyszerűvé, biztonságossá teszik.

Éppen a száztizedik Zsigulit adták át, amikor megérkeztünk Debrecenbe. – Sok szerencsét az új autóhoz! – búcsúzott a boldog tulajdonostól László, a MERKUR Kardos debreceni kirendeltségének helyettes vezetője. Vadonatúj forgalmi engedély, prospektus, kezelési utasítás, vevőszolgálati csekkfüzet a kezében, s az új Zsiguli-tulajdonos begyújtja a motort. Elindul. Hazafelé.

Az eddigi tapasztalatok igen jók.

A hét végéig Debrecenben 110 Zsigulit adtak át, s még senkinek sem lehetett oka panaszra.

A kocsik műszaki állapota, az előkészítő szerviz kifogástalan. A MERKUR-kirendeltség dolgozói – s szintúgy az AFIT szerelői – türelmesek, udvariasak. Az új tulajdonosok a helyszínen választják ki a kért kocsit. Többféle színből válogathatnak. Nehéz a választás, mindegyik nagyon szép. – Egy ügyfelünk másfél órán át nem tudott dönteni – mondja Kardos László. – Egy másik először nem tudta, milyen színekből válogathat.

Amikor megtudta, hogy világoskék is van, azt mondta: neki semmi sem drága, mindenképpen a világoskéket adjuk neki. Pedig ez sohasem ezen múlik. Az átadók készségesen segítenek mindenkinek, az új tulajdonosok láthatóan elégedettek. Persze, türelmetlenek, idegeskedők is akadnak.

Nekik el kell mondanunk, hogy a MERKUR-kirendeltség három dolgozója naponta 3 millió forintos forgalmat bonyolít le. Ez igen nagy felelősség, nem enged kapkodást. Az irodában mindenkitől kedvesen búcsúznak. Az új Zsiguli-tulajdonosok jó érzéssel ülnek kocsijukba. Irány: Borsod, Hajdú, Szabolcs és a többi – a Dunától keletre fekvő – megye. A Togliattiból útra kelt gépkocsi céljához ér.

Köztudott, hogy az autópark viszonylag gyorsan szaporodik. Úthálózatunk korszerűsítése, sajnos, nem tart lépést ezzel, ez egyre zsúfoltabbá váló közutakon igen sok a baleset. Tizenháromezer új Zsiguli szaporítja az idén a magyar autóutak forgalmát. Többségében olyan emberekhez kerülnek, akik a jogosítványt is most szerezték meg. Kedves új autótulajdonosok! Szerencsés utazást kívánunk, leljék örömüket az új kocsiban, de ne feledjék, a Zsiguli igen gyors kocsi. Nagyon kell vele vigyázni! – Észak-Magyarország, 1971. június (27. évfolyam, 127–152. szám) 1971-06-20 / 144. szám

A kritika hangja – 1971

A Technika magazin munkatársai már nem látták ennyire rózsásan a helyzetet. Többek között rávilágítottak a típusra jellemző hibákra, a gyakran elromló önindítóra és a hamar fáradó lengéscsillapítókra, de a legtöbb, megbízhatatlanságról szóló történetet azért ők is cáfolták:

„Megkérdeztük a kutatóintézetben hivatalos vizsgálaton levő Zsigulival foglalkozó mérnököt is. – Magam is sok »mesét« hallottam a Zsiguliról, de kijelenthetem, hogy azoknak tíz százaléka sem igaz. Valóban problémák vannak a lengéscsillapítókkal, ami a stabilitás csökkenésén kívül a gumiabroncsok rendellenes kopását is eredményezi. Általában a műszaki gumiáruk minőségével nem vagyunk megelégedve (tömítőgyűrűk, csővezetékek, szilentblokkok stb). A mi tesztkocsinkat szuperbenzinnel üzemeltetjük, a fogyasztás 100 kilométerenként 8 és 9 liter között mozog, télen, forszírozottabb üzemben átlagosan 10,5 literre adódott. Olajfogyasztás a motornál gyakorlatilag nincs, azaz két olajcsere között olajat nem kell utántöltenünk.

Úgy véljük, nincs szükség különösebb tanulság megfogalmazására. Mi mindenesetre fenntartjuk és megerősítettnek látjuk azt a véleményünket, amit az áprilisi gyorstesztben leírtunk: korszerű konstrukciós jellemzőkkel rendelkező, jó autó a Zsiguli!” – Dr. Nádas Antal – Technika, 1971 (15. évfolyam, 1–12. szám) 1971-10-01 / 10. szám

Ha jó, ha nem, más nemigen volt

Az 1960-as évek végén a Zsiguli tényleg nem volt elavult konstrukció, csakhogy a kor elhaladt mellette, és míg Nyugat-Európában sorra jelentek meg a modernebb, fronthajtású konstrukciók, a Volkswagen Golf első generációja, addig nekünk maradt az ezerkettes. Így is kiemelkedett a mezőnyből, a sor pedig hosszúra nyúlt, 1979. január 1-jén 530 ezren várakoztak gépkocsira. 1982 novembere végén már „csak” 200 ezren. A várakozási idő tetemes volt: a Ladáknál 4-5 év, a rövid idő alatt átvehető típusoknál – Škoda, Dacia, Polski Fiat, Moszkvics – egy, másfél év.