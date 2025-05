Hiába kezdhette a Forma-1-es Miami Nagydíj sprintversenyét a bajnokság valaha volt legfiatalabb rajtelsőként az élről, pontot is csak az utólag kiszabott büntetések révén szerzett Andrea Kimi Antonelli.

A Mercedes 18 éves újonca már a rajt után elveszítette a vezetést, a versenyére azonban az nyomta rá igazán a bélyeget, hogy a bokszutcában koccant Max Verstappennel, miután a szerelői egyértelműen rosszkor engedték ki a négyszeres világbajnokot. Nem is úszta meg büntetés nélkül a holland, aki az esetért 10 másodperces időbüntetést kapott, amivel – a biztonsági autós befutónak betudhatóan – a 17. helyre esett vissza, így a 2016-os Belga Nagydíj óta ez volt az első alkalom, amikor nem a pontszerzők között intették le.

Később a Red Bull vállalta a felelősséget, és elnézést is kértek Antonellitől, akinek a történtek miatt kétszer kellett a bokszba hajtania, hogy megejthesse a kerékcseréjét.

„Nagyon sajnálatos, ami történt. Emberi hiba volt” – idézte Christian Hornert, a Red Bull csapatfőnökét a RacingNews365.com. „Elnézést kell kérnünk Kimitől.”

„Ezek a dolgok megtörténhetnek, de csapatként fel kell tennünk a kérdést, hogyan lehetnénk jobbak” – folytatta az 51 éves szakember. „Körülbelül egy métert kellett volna jól megítélnünk, miközben ott volt az elévágás lehetősége. Az elszántság vezérelt minket, hogy minél hamarabb visszaküldjük az autót, de rosszul mérték fel a helyzetet. Megtörténik az ilyesmi, de ez is azt mutatja, hogy ebben a szakmában mindig tanul az ember.”

