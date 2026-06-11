Több mint 1200 fős ünnepség keretében adták át a Legend of the Seas (A tengerek legendája) hajót a finnországi Turku városában működő Meyer Turku hajógyárban. A Legend of the Seas július 4-én indul első kereskedelmi útjára. Ezt megelőzően a spanyolországi Cádizba hajózik, ahol elvégzik az utolsó simításokat és fedélzeti előkészületeket.

A nyári szezonban Barcelonából és Civitavecchiából, Róma kikötőjéből induló, 7 éjszakás nyugat-mediterrán hajóutakat teljesít majd, amelyek során Spanyolország, Franciaország és Olaszország legnépszerűbb kikötőit érinti. Ősszel a hajó Floridába, Fort Lauderdale-be költözik, ahonnan nyugat- és dél-karibi útvonalakon közlekedik tovább. A programok része lesz a Royal Caribbean privát bahamai szigete, a Perfect Day at CocoCay is.

Étterem, nagyon sok étterem

A frissen átadott hajón összesen 28 étkezési lehetőség várja az utasokat, ami jelenleg az egyik legnagyobb választék a tengeren.

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Az új élmények közé tartozik a Hollywoodland Supper Club, amely a klasszikus hollywoodi filmek világát idéző, többfogásos vacsoraélményt kínál. Szintén újdonság a Royal Railway – Legend Station, ahol a vendégek egy ötfogásos, interaktív gasztronómiai utazáson vehetnek részt, miközben egy vasúti kaland részesei. A fedélzeten helyet kap az AquaDome Market is, amely öt különböző koncepcióval működő gasztropiac.

A szórakoztatás területén sem spóroltak az újdonságokkal. A vendégek többek között a Charlie és a csokigyár fedélzeti produkcióját, az America’s Got Talent LIVE előadásait, valamint látványos vízi és jégshow-kat láthatnak.

A világ legnagyobb tengeri medencéje és csúszdaparkja

A hajón hét medence található, köztük a Royal Bay, amely jelenleg a legnagyobb medence a tengeren. A medence több mint 40 ezer amerikai gallon, vagyis nagyjából 151 ezer liter vizet tartalmaz. Ez körülbelül 151 köbméter víz, vagyis nemcsak látványos fedélzeti attrakció, hanem szó szerint több mint 150 tonnányi víztömeg a hajó tetején.

Már a következő három hajó is tervben van

A Royal Caribbean és a Meyer Turku között létrejött megállapodás értelmében 2028-ban érkezik az Icon Class ötödik hajója, míg további két testvérhajó 2029-ben és 2030-ban áll szolgálatba.

A Legend of the Seas egyben a társaság negyedik cseppfolyósított földgázzal (LNG) működő hajója. A fedélzeten több energiahatékonysági és környezetvédelmi megoldást alkalmaznak, köztük hulladékhő-visszanyerő rendszereket és parti áramcsatlakozási lehetőséget is. A Royal Caribbean célja, hogy 2035-re bemutassa első nettó zéró kibocsátású tengerjáróját.