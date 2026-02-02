Új mérföldkőhöz érkezett a világ, de főleg kínai hajógyártása: elkészült a világ jelenlegi legnagyobb kapacitású autószállító hajója, amely egyszerre akár 10 800 jármű szállítására is képes.

A rekordméretű, kétféle üzemanyaggal hajtott (dual-fuel) járműszállítót a Guangzhou Shipyard International Company Limited építette a dél-koreai HMM megrendelésére, és a jelentések szerint már el is hagyta a dokkot. Üzemeltetője a Hyundai Glovis lesz – írja a Marineinsight.

A hajó nemcsak méretében számít kiemelkedőnek, hanem környezetvédelmi szempontból is korszerű: megfelel a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Tier III kibocsátási előírásainak. A kettős üzemanyagrendszer lehetővé teszi, hogy hagyományos üzemanyag mellett cseppfolyósított földgázt (LNG) is használjon, ami jelentősen csökkenti a károsanyag-kibocsátást.

Az új óriás 230 méter hosszú (az Eiffel-torony 300 méter magas), 40 méter széles, merülése 10,5 méter. A fedélzeten összesen 14 szint található, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy különféle járműtípusokat fogadhassanak — a hagyományos személyautóktól kezdve az elektromos modelleken és hidrogénhajtású járműveken át egészen a nehéz teherautókig.

A korábbi világrekordot az Anji Logistics két hajója, az Anji Soundness és az Anji Ansheng tartotta, amelyek egyenként 9500 autó szállítására alkalmasak. Ezek a testvérhajók korábban a legnagyobb post-Panamax kategóriás autószállítóknak számítottak.

Kína autóipari exportjának gyors növekedésével párhuzamosan a tengeri szállítóflotta is dinamikusan bővül. Jelenleg a SAIC rendelkezik az ország legnagyobb autószállító flottájával: leányvállalata, az Anji Logistics összesen 41 hajót üzemeltet világszerte.

Az új rekordhajó tovább erősíti Kína pozícióját a globális járműlogisztikai piacon.

