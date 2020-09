Igazi ismeretlen ismerős ez a kétajtós Skoda 1000 MBX. A típus négyajtós változata nálunk is ismert darab volt a hatvanas, hetvenes években, az 1000MB-ből most is akad pár eladó darab, felújítandó állapotban körülbelül 500-800 ezer forintért.

Ez viszont egy makulátlan, munkát nem igénylő darab, ráadásul a kétajtós verzió (MBX), ami igencsak megdobja az árat. 1967-69 között mindössze 2517 darabot gyártottak belőle, 1000 és 1100 köbcentis motorokkal. A különleges kivitel nagyban megnehezíti a restaurálást, a korrózió mindig nagy ellenfél, és ennél a típusnál mindent egyedileg kell utángyártani.

Ezért is hosszadalmas a restaurálás, amin a képeken szereplő darab már átesett, így aki kifizeti a 24 millió forintnak megfelelő koronát, már élvezheti is a 48 lóerős különlegesség stílusát.