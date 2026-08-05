Csütörtökön mérséklődik az üzemanyagok hazai nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin hét, a gázolaj három forinttal lesz olcsóbb a kutak számára.

A mostani korrekció azt jelzi, hogy a nemzetközi piaci folyamatok kedvező irányba mozdultak el a hazai üzemanyagárak szempontjából. Azt viszont szokás szerint nem lehet tudni, hogy a kutak a saját áraikban is érvényesítik-e az árváltozást, és ha igen, mekkora mértékben.

Itt a fordulat: csökken az üzemanyagok ára itthon 1

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális átlagára 600, míg a gázolajé 664 forint. A Vezess korábbi cikkéből kiderült, hogy az ország üzemanyag-ellátása stabil, de gázolajból hiány van a nemzetközi piacon:

Itt a fordulat: csökken az üzemanyagok ára itthon 2
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Itt a fordulat: csökken az üzemanyagok ára itthon 3
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