Az amerikai gyártó még 2020-ban építette meg első elektromos dragsterjét, ami bár megkapta a régi Cobra Jet nevet, négy villanymotorjával inkább az autóversenyzés új korszakáról szólt. Az 1500 lóerős Ford Mustang Cobra Jet 1400 végül 8,138 másodperc alatt futotta meg a sportban megszokott negyedmérföldes (402 méteres) távot, ezzel a világ leggyorsabb elektromos autójává vált. A következő változat 1800 lóerős teljesítményével már be tudott menni 8 másodperc alá is, ráadásul 290 km/órás sebességgel haladt át a célvonalon.

Most pedig elkészült a projekt legújabb generációja, a Ford Mustang Cobra Jet 2200-ban teljesen újragondolták az elektromos dragstert, ami így sokkal gyorsabb lett az elődöknél. Két új, egyenként 1200 LE teljesítményű villanymotort fejlesztettek, összteljesítményük a modell nevében is jelzett 2200 lóerő, a csúcsnyomaték és 1817 Nm. Részben ezzel, részben a szénszálas karosszéria fejlesztésével tudtak összesen 450 kilóval könnyebbé válni az elődnél.

Az elektromos autók általában csak egy-két sebességi fokozatot kapnak, az új Cobra Jetet viszont 5-fokozatú váltóval szerelték, valamint saját fejlesztésű kuplungot is kapott. Előbbi célja, hogy az autó végig nyomatékcsúcson lehessen, utóbbit pedig úgy tervezték, hogy kordában tartsa a rajtnál csúszkáló, nagy tempónál instabil dragster erejét.

It's official: The Ford Racing Mustang Cobra Jet 2200 has clocked a new record time of 6.87 at 221 mph - now the quickest electric car on the planet.#FordRacing pic.twitter.com/drmvH2XRp6 — Ford Racing (@FordRacing) April 25, 2026

A versenyautó így múlt szombaton, április 52-én az észak-karolinai Charlotte gyorsulási pályáján 6,76 másodperc alatt futotta meg a negyedmérföldes távot, és egészen 355 km/óráig gyorsult, mielőtt kinyíltak a fékernyők, ezzel pedig majd’ egy másodpercet vert elődje 7,62 másodperces idejére. A Ford szerint ez aláhúzta, hogy tényleg nagy potenciál van az elektromos dragsterben, ami az évek során egyre erősebb, könnyebb és gyorsabb lett.

A cikk szerzője Takács Hunor