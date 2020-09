Ha valami igazán hozzátartozik a gyorsulási versenyek világához, akkor az a brutális V8-as motorok dübörgése és a kompresszor vonyítása. Persze a szerénytelen mennyiségű bemelegítő gumifüst is elengedhetetlen a kilövés előtt. Az kétségtelen, hogy egy Mustang V8-as motorral az igazi, viszont a Fordnál is érzik az új idők szelét, ezért az igazán gyors dragsterük már elektromos.

Még év elején mutatták meg először a Ford Mustang Cobra Jet 1400-at, melyről többet akkor nem is árultak el. Most viszont az is kiderült, hogy az autóban négy darab, egyenként 470 lóerős villanymotor van. A rendszer teljesítménye több mint 1500 lóerő és ezzel 8,27 másodperc alatt futja meg a negyedmérföldes távot, aminek a végére 270 km/órával hasít.

Egyedi vezérlő algoritmusokra és futómű hangolásra volt szükség ahhoz, hogy a négy villanymotor hatékonyan működjön a Cobra Jetben. Mark Rushbrook, a Ford Performance Motorsports globális igazgatója szerint az elektromos dragsterekben még rengeteg potenciál van, és még nagyon az elején járnak annak, amire végül képesek lesznek ezek az autók.