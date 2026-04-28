A Glovis Leader (a nyitóképen egy másik nagyon hasonló, csak néhány paraméterében kisebb hajó, a Success nevű látható) névre keresztelt, 14 fedélzettel rendelkező, 230 méter hosszú, 40 méter széles, 10,5 méteres merülésű hajó legnagyobb sebessége 19 csomó (35 km/h).

A hajó az elektromos és hidrogénüzeműektől a nehéz teherautókig járművek széles skáláját alkalmas szállítani. A hajó maximális kapacitása 10 800 jármű.

A hajót a Guangzhou Shipyard International építette a dél-koreai HMM cégnek. A hajó dízel és LNG kettős meghajtással működik. Ez a világ első olyan hajója, amely több mint tízezer jármű szállítására képes.