Kedden az M6-os autópályán járőröző rendőrük egy Százhalombatta felől Dunaújváros irányába közlekedő autóra lettek figyelmesek, amelyről hiányzott a motorháztető. A BMW E34 műszaki állapota már önmagában is figyelemre méltó volt, de a történet itt nem ért véget.

Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőrt korábban jogerősen eltiltották a járművezetéstől. Az egyetlen pozitívum a sztoriban, hogy a biztonsági öv legalább be volt kapcsolva. Még rendszám sem volt a lélekvesztőn.

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A férfit előállították a Gárdonyi Rendőrkapitányságra, ahol büntetőeljárást indítottak ellene, a szabálysértések miatt pedig feljelentést tettek. A biztonsági öv használata fontos, de önmagában nem helyettesíti sem a műszakilag megfelelő járművet, sem a vezetői engedélyt.

Az E34 egy középkategóriás szedán a BMW-től. Mára igazi klasszikus modell az 1988-1996 között gyártott harmadik generációs 5-ös széria. Galériánkban megnézheted, milyen is egy igazán jó állapotban lévő példány: