Budapest teljes területén megszüntetik idén nyáron a parkolóautomatákat. Ahogy arról a Vezess is beszámolt, az erről szóló döntést még 2024 novemberében hozta meg a Fővárosi Közgyűlés. Az automaták eredetileg idén év elejéig tűntek volna el, de a végrehajtást kitolták július 1-ig, mert a Budapest Közlekedési Központnak (BKK) időre volt szüksége a BudapestGO parkolásra alkalmas verziójának kifejlesztésére.

A Népszava cikke szerint a fejlesztés ugyan még mindig nem készült el (az erre szánt keretösszeget jelentősen meghaladó ajánlatok érkeztek), de az automatákat mégis leszerelik. Ezt másfél éve azzal indokolta a városvezetés, hogy az eszközök üzemeltetése túl sokba kerül, van olyan kerület, ahol évi százmillió forint megy el erre.

A reform szükségességét a korrupció melegágyaként elhíresült parkolási cégek és a rendre botrányba fulladó parkolóautomata-beszerzési tenderek is indokolták. A parkolási kiadások eddig kerületenként nézve átlagosan 60-70 százalékát vitték el a bevételnek. A fővárosi rendelet minden kerületre kötelező érvényű, így az automaták július elsejétől nem működhetnek tovább.

A várakozási díjat júliustól a különféle ismert applikációkon keresztül online fizethetik meg az autósok. Erről az automatáknál sűrűbben – 250 méter helyett 75 méterenként – kihelyezett tájékoztató táblák figyelmeztetik majd a sofőröket.

A BKK felmérése szerint a kártyás fizetés aránya már most is 90 százalék feletti. A Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság március végi ülésén tisztázták, hogy a közúti közlekedésről szóló törvény hatálya alá tartozó díjak esetén nem jogszabályi elvárás a készpénzes fizetés. A főváros ezzel együtt erősen szűkített formában fenntartja a készpénzes díjfizetés lehetőséget is.

A BKK azt javasolta, hogy a készpénzes fizetőknek tartsák meg a jelenleg is létező sms-ben történő fizetést, illetve új lehetőségként vezessék be a kerületi parkolásüzemeltetési irodákban való készpénzes törlesztést. Utóbbi esetében 24 órán belül fix 3 órás díjat kell befizetni, egy napon túl pótdíjat számítanak fel. Arról a bizottsági vitában nem esett szó, hogy a kerületek mennyire díjazzák az ötletet, a bizottság mindenesetre támogatta a javaslatot. A végső döntést a közgyűlés hozza meg áprilisi vagy májusi ülésén.

2024-ben a parkolási díjak jelentős emeléséről, illetve a zöld rendszámos parkolási kedvezmény megvonásáról is döntöttek, ezekben nincs változás. Vagyis az A zónában a jelenlegi 600 forint helyett július 1-től 800 forintba kerül majd egy óra a hét minden munkanapján 8 és 22 óra között. A B zónában 450 forint helyett 600 forintot kell fizetni, szintén munkanapokon, de csak este 8-ig. A C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 forint helyett. A D zónában pedig 300 forint lesz 200 forint helyett reggel 8 és délután 18 óra között.

A díjból a tervek szerint 25 százalékos kedvezmény illette volna meg a BudapestGO alkalmazáson keresztül fizetőket, illetve a BKK havi közösségi közlekedési bérletet vásárlókat, de ezek a kedvezmények az applikáció parkolási funkcióval való frissítéséig nem érvényesíthetők. Az applikációra valójában a kényelmi díj megkerülése miatt lett volna igazán szükség, mivel a főváros ezt nem számolta volna fel. Ám ennek azóta már nincs jelentősége, mert március 16. óta már nem kell kényelmi díjat fizetni a parkolások után.

A zöld rendszámos autók ingyenes parkolása 2027. január 1-jén szűnik meg. Ugyancsak jövő januártól büntető tarifával sújtanak egyes autókat: az 1800 kilogramm feletti saját tömegű, belső égésű motorral szerelt, illetve a 2000 kilogramm feletti elektromos autóknak kétszer annyi parkolási díjat kell majd fizetniük.