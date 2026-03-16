A Vezess korábbi cikke szerint már tavaly megtörténtek az első jogi lépések annak érdekében, hogy 2026 első negyedévében kényelmidíj-mentessé váljon a parkolás az autósok számára.

Tavaly ősztől autópálya-matricát már kényelmi díj nélkül lehet vásárolni, 2026. március 16-án pedig a mobilparkolások után fizetendő felár is megszűnt.

Ha valaki eddig mobiltelefonnal parkolt, a parkolási díj mellett kényelmi díjat is kellett fizetnie. Ez átlagosan 70 forint volt, de voltak olyan viszonteladók és szolgáltatók, amelyeknél akár 100-200 forintot is kellett fizetni.

Március 16-tól mobillal, bármely szolgáltatónál díjmentesen lehet parkolni. Mivel évente több tízmillió mobilparkolás történik csak Budapesten, a kényelmi díj eltörlése több milliárd forint megtakarítást jelent az autósok számára.

A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer 2014 júliusában indult el, a használatával lehetővé vált, hogy mindenhol az országban, ahol közterületi fizetős parkolás működik, egyszerűen mobiltelefonnal lehessen fizetni a parkolási díjat.

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a rendszer kiválóan vizsgázott, jól működik indulása óta, de felülvizsgálták a működését. Ez azt az eredményt hozta, hogy a rendszer működtetése úgy is biztosítható, ha eltörlik a kényelmi díjat, amely eddig az autósokat terhelte.