A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer 2014 júliusában indult el, a használatával lehetővé vált, hogy mindenhol az országban, ahol közterületi fizetős parkolás működik, egyszerűen mobiltelefonnal lehessen fizetni a parkolási díjat.

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a rendszer kiválóan vizsgázott, jól működik tizenegy éve, de felülvizsgálták a működését. Ez azt az eredményt hozta, hogy a rendszer működtetése úgy is biztosítható, ha eltörlik a kényelmi díjat, amely jelenleg az autósokat terheli.

Idén 34 millió mobilparkolás várható csak Budapesten, és ennek a kényelmi díja 2,5 milliárd forint. A kényelmi díj eltörlése érdekében konzultációt kezdtek a fizetési partnerekkel, a különböző távközlési szolgáltatókkal, az applikációk üzemeltetőivel, és megtették az első jogi lépéseket annak érdekében, hogy 2026 első negyedévében kényelmidíj-mentessé váljon a parkolás.