Megváltozik az autópálya-matricák értékesítése, ugyanis szeptember 1-jétől amellett, hogy kényelmesebb, olcsóbb is lesz a vásárlás az online szolgáltatóknál a kényelmi díj korábban beharangozott eltörlésével.

A szolgáltatótól függően akár több ezer forintos plusz költség eltörlése után azonban még inkább felértékelődik a megbízható, hivatalos platformok szerepe – figyelmeztet vasárnapi közleményében az Autópályamatrica.hu. A rendszer átalakulásával ugyanis a viszonteladók a jövőben már nem közvetlenül a vevőktől, hanem a szolgáltatóktól kapják meg a jutalékukat.

A portál javaslata szerint érdemes azokat az oldalakat keresni, melyek a vásárlás és a tájékoztatás mellett egyéb, internetes extrákat, például a nap 24 órájában működő telefonos ügyfélszolgálatot, többnyelvű ügyintézést és matricakalkulátort is kínálnak.

Az utóbbi időszakban a parkolásnál is felmerült a kényelmi díj eltörlése – bár azóta sem erősítették meg, a részletekről itt számolt be a Vezess: