A Vezess korábbi cikke szerint már tavaly megtörténtek az első jogi lépések annak érdekében, hogy 2026 első negyedévében kényelmidíj-mentessé váljon a parkolás az autósok számára.

Tavaly ősztől autópálya-matricát már kényelmi díj nélkül lehet vásárolni, 2026. március 16-tól pedig a mobilparkolások után fizetendő felár is megszűnik. Ezt Solymár Károly Balázs államtitkár jelentette be a Facebookon.

A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer 2014 júliusában indult el, a használatával lehetővé vált, hogy mindenhol az országban, ahol közterületi fizetős parkolás működik, egyszerűen mobiltelefonnal lehessen fizetni a parkolási díjat.

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a rendszer kiválóan vizsgázott, jól működik indulása óta, de felülvizsgálták a működését. Ez azt az eredményt hozta, hogy a rendszer működtetése úgy is biztosítható, ha eltörlik a kényelmi díjat, amely jelenleg az autósokat terheli.

Évente több tízmillió mobilparkolás történik csak Budapesten. A kényelmi díj eltörlése több milliárd forint megtakarítást jelent az autósok számára.