Május 1-jétől beindul a nyári üzem az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ), és ez azt jelenti, hogy szolgálatba állnak a kétkerekű mentők. Budapesten és Pest megyében négy motorkerékpár és kettő kerékpár segíti a szolgálat munkáját.

Míg a magyarországi mentőmotoros szolgálat 2005-ben alakult meg, kerékpárokat először három éve vetett be az OMSZ, miután a 2022-es évben tesztüzem igazolta az elgondolás életképességét.

A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban, havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken – írja az Országos Mentőszolgálat MTI által idézett közleménye.

A gyorsbeavatkozó egységek nem a mentőállomásokon várják a bevetést, hanem meghatározott területeken, útvonalakon mozognak a városban, illetve a megyében. A diszpécser így mindig azt az egységet riasztatja, amely az esethez éppen a legközelebb tartózkodik.

A tapasztalatok szerint ezzel a munkamódszerrel percekben mérhető időt nyerhetnek: a kerékpáros, motorkerékpáros mentő megkezdheti az életmentő beavatkozást, amíg a szintén riasztott, teljesen felszerelt mentőautó a helyszínre nem ér.

