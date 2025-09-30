Nemrég írtunk arról az esetről, amikor egy hazai autóst megbüntettek, mert csak a sebességhatár átlépésével tudott utat adni egy megkülönböztető jelzést használó mentőautónak. A kényszerű gyorshajtást egy fixen telepített traffipax rögzítette, így megérkezett a bírság is. Bár az autós később méltányossági kérelmet nyújtott be, a hatóságok elutasították, így végül ki kellett fizetnie a büntetést.

Azóta az esettel kapcsolatban megkérdeztük egy közlekedési szakértő véleményét, most pedig megérkezett a rendőrség válasza is kérdéseinkre.

Kérdeztünk, a rendőrség válaszolt

Van olyan közlekedési szabály, amelyet megszeghet az autós, amikor megkülönböztető jelzésű autónak akar szabad utat adni?

“Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a közlekedési rendszabályokat elsősorban a gépjárműforgalom biztonságossá, kiszámíthatóvá és rendezetté tételének érdekében alkották meg. A közúti közlekedés biztonsága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ 42.§ (1)) bekezdése szerint a megkülönböztető jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármű, illetőleg minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott) zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását – félrehúzódással és a szükséghez képest megállással – lehetővé kell tenni.

A félrehúzódás eltér a megállástól vagy a „parkolástól”. Nem egy hosszabb időre szóló manőver, hanem egy rövid cselekvés, amelynek kifejezett célja ebben az esetben: a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű zavartalan továbbhaladásának lehetővé tétele.”

Eddig úgy tudtuk, hogy piros lámpánál be lehet csorogni a kereszteződésbe büntetés nélkül, vagy adott esetben át is hajtani, hogy segítsük a megkülönböztető jelzéssel érkező járművek haladását. Ez igaz?

“A forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzésén keresztüli, a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű zavartalan továbbhaladásának lehetővé tétele érdekében félrehúzódás közben megvalósuló áthaladás esetére nem adható általános iránymutatás, az adott helyzet körülményeinek ismeretében dönthető el, hogy a konkrét magatartás jogsértő volt-e.

Vizsgálni kell, hogy az áthaladás a járművezető eredeti szándékának megfelelő továbbhaladás miatt történt-e, vagy az adott helyzetben legszükségesebb manőverrel a megkülönböztető fényjelzéseket használó gépjármű továbbhaladásának biztosítása érdekében hajtotta-e végre.

Fontos, hogy a jogszabály szövege a félrehúzódást és a szükséghez képest megállást fogalmazza meg, így ettől eltérő manőver nem minősül a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű továbbhaladásának a biztosításának.”

Mi a helyzet akkor, ha az iménti példában említett piroson áthajtást rögzít egy kamera?

“Amennyiben jogsértés történt, a közigazgatási hatósági eljárásra irányadó hatályos jogszabályok nem ismerik a méltányosság jogintézményét, nem teszik lehetővé a közigazgatási hatósági eljárásokban méltányosság gyakorlását, még emberileg méltányolható körülmények fennállása esetén sem, így a kiszabott bírságok csökkentésére vagy azok elengedésére a hatóságnak nincs jogszabályi lehetősége.”

Lehúzódhatunk a buszsávba, vagy autópályán a leállósávba, hogy elengedjük a megkülönböztető jelzéssel érkező járművet?

“A KRESZ 42. § (1) bekezdése nem tesz különbséget az útfajták között.”

Mely esetekben szegheti meg az autós a KRESZ-t, hogy segítse a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járművek akadálytalan haladását?

“Amikor a járművezető a KRESZ 42. § (1) bekezdése szerinti szabály szerint jár el, akkor nem követ el jogsértést, nem szegi meg a KRESZ szabályait, ugyanis a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását – félrehúzódással és a szükséghez képest megállással – lehetővé kell tenni.”

Konklúzió

A rendőrség válasza alapján mi azt tanácsoljuk mindenkinek, hoogy inkább ne szegjetek meg semmilyen KRESZ-szabályt amennyiben el kell engedni egy megkülönböztető jelzést használó járművet, mert könnyedén büntetés lehet a vége. Lehetséges, hogy egy mögöttetek álló rendőr nem fog megbüntetni, de ha egy kamera lefüleli a dolgot, akkor nincs mese, a büntetés lesz belőle.