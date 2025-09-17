Augusztus 24-én a budapesti Nagykőrösi úton haladt Krisztián, amikor mögötte hirtelen feltűnt egy szirénázó mentőautó. Az esetről korábban már beszámoltunk, de most új fejlemények történtek az ügyben.

A férfi elmondása szerint nem tudott rögtön a külső sávba húzódni, ezért inkább gyorsított, hogy az esetkocsi akadálytalanul haladhasson tovább. Csakhogy ebben a pillanatban a traffipax bemérte.

Krisztián rövid időn belül kézhez is kapta a büntetést, amelyet hiába próbált méltányossági kérelemmel enyhíteni, a rendőrség elutasította, és 50 ezer forint kifizetésére kötelezte.

Miért nem működött a méltányosság?

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a jogszabály egyértelmű: a megkülönböztető jelzést használó járművek részére minden körülmények között elsőbbséget kell biztosítani félrehúzódással vagy szükség esetén megállással. Más megoldást – például gyorsítással való elengedést – a szabályozás nem említ, így ez nem minősül jogszerű magatartásnak.

A hatóság kiemelte, hogy bár emberileg érthető Krisztián döntése, azonban a KRESZ betartása mindenki számára kötelező, hiszen ezek teszik biztonságossá és kiszámíthatóvá a közúti forgalmat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a közigazgatási eljárásban nincs lehetőség méltányosság gyakorlására: a jogszabály nem ad lehetőséget sem a bírságok mérséklésére, sem azok elengedésére.

Más szóval: hiába tűnhetett erkölcsileg indokoltnak a gyorsítás, a törvény szigorúan tiltja a megengedett sebesség túllépését, és ezalól akkor sincs kivétel, ha egy szirénázó mentőt kell segíteni a haladásban – így Krisztiánnak mindenképpen ki kell fizetnie a büntetést.