50 ezer forintra bírságoltak egy autóst Budapesten, miután augusztus 24-én a Nagykőrösi úton az 50 km/órás sebességkorlátozás ellenére 71-gyel mérte be a traffipax. Ez esetben azonban nem egy szokványos gyorshajtásról van szó, a férfi elmondása szetint, ugyanis azért lépett a gázra, hogy minél hamarabb kitérjen a mögötte megkülönböztető jelzéssel érkező mentőautó útjából.

A Blikknek elmondta, abban a helyzetben nem tudott volna azonnal kimenni a külső sávba, ezért döntött úgy – noha tudta, hogy „ott fixen, mindig mérnek” –, hogy a gázra lép. „Abban a helyzetben, amikor egy szirénázó mentőautó jött mögöttem, nem gondolkodtam. Egyébként csak az utolsó pillanatban kezdett szirénázni, hogy engedjem el, addig nem is vettem észre”.

Hiába nyújtott be méltányossági kérelmet, a jogszabályokra hivatkozva elutasították, mondván, „az objektív felelősségre tekintettel a hatóság a közigazgatási bírság kiszabása során nem vizsgálja a felróhatóságot, illetve azt sem, hogy a szabályszegés elkövetéséhez milyen egyéb körülmények vezettek”.

A történtekkel kapcsolatban a portál kereste a rendőrséget, ám kérdéseikre egyelőre nem kaptak választ. A lapnak nyilatkozó közlekedési szakjogász szerint ilyenkor a bíróság szabálysértési csoportjánál, végszükségre hivatkozva lehet kifogással élni.

Valóban büntetést érdemelt a szirénázó mentőautó miatt gyorsan hajtó sofőr? Igen. 8% (169) Nem. 92% (2042)

Mit mond a KRESZ?

A megkülönböztető jelzéseket használó járművek helyzetét főleg a KRESZ 42. §-a taglalja:

A megkülönböztető jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármű, illetőleg minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott) zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását – félrehúzódással és a szükséghez képest megállással – lehetővé kell tenni.

Megkülönböztető fényjelzést használó, álló járművet megközelíteni, illetőleg mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad.

Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművet előzni tilos. Az ilyen gépjármű mögött a követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű és a közlekedés többi résztvevőjének zavarásával.

A figyelmeztető jelzést (sárga villogó fényt) használó járművet fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelőzni.

Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van kijelölve, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban – egymás mellett haladó – hó eltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó járműveket tilos megelőzni. Az ilyen gépjárművek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani.

Egy korábbi videóban maga Győrfi Pál magyarázta el, hogyan kell viselkedni, ha jön a mentő – a Vezess alábbi cikkében összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat: