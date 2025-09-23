Nemrég számoltunk be róla, hogy egy hazai autóst megbüntettek, mert csak úgy tudott elsőbbséget biztosítani egy mentőnek, hogy túllépte a megengedett sebességet. A kényszerű gyorshajtás közben egy traffipax bemérte és meg is kapta a büntetést. Később azonban hiába fordult méltányosságért a hatóságokhoz, elutasították kérelmét, fizetnie kell.

Az esettel kapcsolatban több kérdés is felmertül bennünk, amelynek kapcsán megkerestünk Viktort, aki oktatóként dolgozik és így tisztában van a KRESZ-szel és annak gyakorlati alkalmazásával is.

Például, hogy van-e olyan közlekedési szabály, amelyet megszeghet az autós, amikor megkülönböztető jelzésű autónak akar szabad utat adni? Piros lámpánál be lehet csorogni a kereszteződésbe, vagy adott esetben át is hajtani, hogy segítsük az ilyen járművek haladását? Mi a helyzet akkor, ha egy ilyen piroson áthajtást rögzít egy kamera, vagy rendőr áll mögöttünk? Lehúzódhatunk a buszsávba, vagy autópályán a leállósávba?

A szakember válaszol

Az összes KRESZ-szabályt nem lehet itt felsorolni, de összességében elmondható, hogy mindig be kell tartani azokat: nem lehet áthajtani a piroson, átlépni a záróvonalat, vagy gyorshajtást elkövetni. Ugyanakkor a józan ész és a KRESZ is azt diktálja, hogy a megkülönböztető jelzéseit használó járművet lehetőségeinkhez mérten mindig el kell engedni – állítja a szakember.

Például, ha a piros lámpánál állunk, és jön egy mentő, miközben mögöttünk egy rendőr is megáll, majd mi behajtunk a kereszteződésbe, úgy gondolom, senki nem fog emiatt szólni, mert a körülmények ezt követelik meg. Ha haladunk az úton, de nem tudunk félrehúzódni, és mögöttünk jön egy rendőrautó, amelyet el kellene engedni, de nincs lehúzódásra alkalmas hely, ezért gyorsítunk, majd a sor végén félreállunk, akkor sem fog emiatt senki felelősségre vonni.

Az viszont már más kérdés, ha mindezt egy kamera rögzíti, amely zárt rendszerben automatikusan küldi a bírságot – ilyenkor könnyen érkezhet csekk.

Ilyen esetben méltányossági alapon lehet kezdeményezni a bírság elengedését, de erre nincs olyan jogszabály, amely előírná, hogy azt kötelezően el kell engednie a hatóságoknak.

Régebben volt egy eset, amikor egy nagymama a fuldokló unokája miatt kényszerült a leállósávon megállni, és őt is megbüntették. Miután az ügy nyilvánosságot kapott, méltányosságból elengedték a büntetést. De a cikk elején említett esetben például nem működött a méltányosság, elutasították az autós kérelmét.

Ez a helyzet valóban egy hiányosság a KRESZ-ben, jó lenne, ha tételesen szabályoznák. Ennek ellenére mindenkinek azt javasolja a szakember is, hogy legjobb tudása és lehetősége szerint mindig engedje el az ilyen járműveket, mert biztosan okkal használják a megkülönböztető jelzést.

Mit mond a KRESZ?

Valóban kevés támpontot ad a KRESZ a megkülönböztető jelzéseket használó járművekkel szembeni magatartásról, az alábbiakat írja.

42. § (1) * A megkülönböztető jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármű, illetőleg minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott) zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását – félrehúzódással és a szükséghez képest megállással – lehetővé kell tenni.

(2) * Megkülönböztető fényjelzést használó, álló járművet megközelíteni, illetőleg mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad.

(3) * Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművet előzni tilos. Az ilyen gépjármű mögött a követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű és a közlekedés többi résztvevőjének zavarásával.

Mit mond a rendőrség?

A rendőrség korábbi válaszából pedig kiderült, hogy a közigazgatási eljárásban nincs lehetőség méltányosság gyakorlására: a jogszabály nem ad lehetőséget sem a bírságok mérséklésére, sem azok elengedésére. Ez pedig azért sajnálatos, mert a fentiek fényében az autósok elkezdhetnek azon gondolkodni, hogy elengedjék-e a megkülönböztető jelzést használó járművet, ha ahhoz KRESZ-szabályt kell megszegniük, félve egy esetleges bírságtól.