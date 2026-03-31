Hamarosan kézzelfogható valósággá válik Európában is, hogy a nagyvárosok utcáin önvezető taxik közlekednek. Az első ilyen programot három cég (Verne, Pony.ai, Uber) indítja közösen a horvát fővárosban, Zágrábban.

A három cég más-más feladatért felel a projektben. Az önvezető technológiát a Pony.ai szállítja, a Verne kezeli az autóflottát, míg az Uber lényegében összeköti a technikát az emberekkel, integrálva az autókat taxirendelő rendszerébe. A projekt előrehaladottságát jól jelzi, hogy már zajlanak a közúti tesztek az Arcfox Alpha T5 névre hallgató járművekkel.

Milyen autó ez az Arcfox Alpha T5? Egy, a BAIC-konszern által gyártott kínai elektromos SUV-ről van szó. 4690 mm hosszú, 1936 mm széles és 1650 mm magas. 185 kW-os teljesítményéhez 360 Nm csúcsnyomaték tartozik, 65,7 kWh-s akkupakkja a WLTP-szabvány szerint 440 kilométerre elegendő hatótávot nyújt.

A cégek nem szeretnének megállni Zágrábnál. Tervük az, hogy a rendszert a későbbiekben más európai nagyvárosokba is átültessék, miközben autóflottájukat több ezer darabosra növelnék.

