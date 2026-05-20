Miután május második hetében négy egymást követően csökkent 95-ös benzin és/vagy a gázolaj nagykereskedelmi ára, az utóbbi napokban ennek ellenkezőjét láthatjuk: kedd és szerda után várhatóan csütörtökön (május 21-én) is emelkedés következik, ezúttal csak a benzin esetében, írja a Holtankoljak.hu.

Az oldal szerint holnap már csak kisebb mértékű változás várható a benzin nagykereskedelmi piaci árában, bruttó 3 forinttal emelkedik az ellenértéke. A gázolaj ára nem változik.

A legutóbbi változás után ma, május 20-án a hazai kutakon így alakulnak az átlagárak: a 95-ös benzin 695 Ft/liter, a gázolaj 708 Ft/liter, védett áron benzint 595, gázolajat 615 forintért adnak literenként.