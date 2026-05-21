A Fővárosi Állat- és Növénykert kamaszelefántja, Samu a Veszprémi Állatkertbe költözött, melyben – legalábbis a fővárosból való kijutásban a BRFK is segédkezett.

“Csak nem hagyhatjuk, hogy Samu a fővárosi forgalomban töltse az elefántléptékben számolva is értékes idejét!

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya rendőri felvezetéssel segítette az ötéves elefántbika szállítását, hogy Samu minél gördülékenyebben hagyhassa el a fővárost új otthona, a Veszprémi Állatkert felé” – írták Facebook-bejegyzésükben.

Az út simán zajlott: rengeteg szervezés, figyelem és összehangolt munka kellett hozzá, de szerencsére Samu végig nyugodtan és biztonságban utazott, ami sok ember közös erőfeszítésének köszönhető, írta az állatkert, és BRFK-t kiemelve mindenkinek köszönet is mondtak, aki segédkezett a költöztetésben.