A folyamatosan csipogó sebességtúllépés-figyelők és az utasteret pásztázó kamerák után New York állam kormányzója, Kathy Hochul most egy olyan előírást hagyott jóvá, ami szó szerint kiveszi az irányítást a törvény ellen vétő sofőr kezéből. A hivatalos indoklás természetesen a lakosok biztonságának növelése, de a módszer egészen radikális.

New York városa zöld utat kapott egy olyan kísérleti program elindítására, amely a “szuper-gyorshajtókat” veszi célba. Akinek túlságosan nehéz a jobb lába, azt a jövőben arra kötelezik, hogy egy GPS-alapú intelligens sebességasszisztenst szereltessen a saját járművébe. Vagyis lekorlátozzák autóját, és fizikailag képtelen lesz a gyorshajtásra. – így „előzve meg a tragédiákat, még mielőtt azok bekövetkeznének”.

Az ABC 7 New York értesülései szerint azért nem esznek ilyen forrón a kását: a hazai, szigorúbb pontrendszerhez szokott autósok számára talán meglepő, de az amerikai rendszerben egy sofőrnek egyetlen év alatt legalább 16 gyorshajtási bírságot kell felhalmoznia ahhoz, hogy kötelezzék a digitális béklyó beszerelésére.

Aki azonban eléri ezt a limitet, és megtagadja az eszköz beszerelését, annak kőkemény szankciókkal kell szembenéznie:

Brutális pénzbírság: 1500-tól 2500 dollárig (nagyjából 540 000 – 900 000 forint) terjedő csekket kaphat a renitens autós.

A forgalmi bevonása: Ha a pénzbüntetés sem elég motiváló, a hatóságok egyszerűen felfüggesztik a jármű regisztrációját (forgalmi engedélyét), így az autó egy tapodtat sem mozdulhat legálisan.

A program már most óriási visszhangot váltott ki, és a kormányzói hivatal jelezte: vizsgálják a lehetőségét, hogy más nagyvárosokra is kiterjesszék a rendszert. Az állami költségvetés szövegezése alapján ez elsősorban az egymillió főnél népesebb metropoliszokat érintheti a jövőben.

Kamerák mindenhol: a VÉDA amerikai testvérei

Ha a kötelező sebességkorlátozó nem lenne elég, a jogszabálycsomag más fronton is bekeményít. Engedélyezték az “automatizált munkaterületi sebességmérő rendszerek” szélesebb körű használatát, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az autósok sokkal több fix telepítésű traffipaxra számíthatnak az útfelújítások és építkezések környékén szerte az államban.

Emellett a hatóságok rászállnak azokra is, akik fittyet hánynak a megálló iskolabuszokra (az Egyesült Államokban szigorú szabály, hogy a villogó lámpával megálló iskolabuszokat tilos kikerülni). A probléma orvoslására úgynevezett „stop-kar kamerákat” telepítenek a buszokra, amelyek automatikusan és azonnal rögzítik, majd bírságolják a szabálytalankodókat.