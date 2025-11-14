Néha egyetlen gombnyomás is elég a nyugalom megőrzéséhez, a bírságok elkerüléséhez és akár több ezer forint megspórolásához. A magyar járművezetőknek is érdemes ismerni ezt a funkciót, ami ma már rengeteg, elérhető árú autóban is megtalálható.

Ez a kevesek által használt megoldás pedig a tempomat sebességhatároló (limiter) gombja. Ez a számos modern autóban elérhető funkció lehetővé teszi a maximális haladási sebesség beállítását, így elkerülhető a véletlen gyorshajtás.

A sebességtartó automata A sebességtartó automata vagy más néven cruise control, tempomat, olyan vezetőtámogató rendszer, amellyel a vezető beállíthat és további beavatkozás nélkül tarthat egy adott tartományon belül eső menetsebességet. A rendszer úgy szabályozza automatikusan a gázadás mértékét, hogy a sebességváltó kimenő tengelyén mért menetsebesség megegyezzen a vezető által előzetesen megadott sebességi értékkel. Vezérlését egyre gyakrabban hangolják össze radaroktól kapott, illetve GPS térképekből nyert információkkal: az adaptív tempomat képes a forgalom tempójához igazodni, illetve lassítani, ha éles kanyarhoz vagy autópálya-lehajtóhoz közeledik az autó. Általában együtt építik be a sebességhatároló funkcióval, amiről aktuális bejegyzésünk is szól.

Hogyan működik, és mire érdemes figyelni?

A sebességhatároló működése egyszerű. A vezető beállítja a maximális haladási sebességet, a rendszer pedig megakadályozza annak túllépését (kivéve, ha vészhelyzetben hirtelen, padlóig nyomja a gázpedált). Ennek köszönhetően nem kell folyamatosan a sebességmérőt figyelni, hosszabb monoton szakaszon nem fordulhat elő, hogy kicsit megereszkedik a jobb láb, és máris tiltott tempóval halad az autó.

Fontos azonban észben tartani, hogy a rendszer hatékonysága függ a körülményektől. Attól, hogy a határoló be van kapcsolva, még nem hagyhatjuk figyelmen kívül magát az utat, a jelzőtáblákat vagy a forgalmi viszonyokat. Ez egy támogató rendszer, de a felelősség a sofőré.

Hogyan használjuk okosan ezt a gombot?

Ahhoz, hogy a funkció valóban hasznunkra váljon és előnyöket nyújtson, érdemes betartani néhány alapszabályt: