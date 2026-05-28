Közlekedési konfliktust követően egy motoros futárral került összetűzésbe egy autós május 25-én 14 óra körül Budapest XI. kerületében, a Karolina út és a Villányi út kereszteződésében. Az autós kiszállt, megütötte a motorost, aki elesett, majd felállt és visszaütött, írja a Police.hu.

Az autós erre egy baltát vett ki a kocsijából és azzal fenyegetőzött, a másik férfi felé csapott, de nem találta el. Végül visszaült a kocsijába és elhajtott. A konfliktusról többen videót készítettek.

Az ügyben a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság indított nyomozást. Kihallgatták a tanúkat, köztük a motoros futárt, aki könnyű sérüléseket szenvedett. Lefoglalták és elemezték a videókat, és azonosították a feltételezett elkövetőt, bár az általa használt gépkocsi más nevére, vidéken volt bejegyezve.

A budapesti férfit bejelentett lakcímén nem találták, végül május 27-én este egy VII. kerületi társasházban fogták el a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói. A 18 éves J. Mátyást az újbudai rendőrök felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették. A baltát nem találták meg, a gyanúsított azt mondta, hogy valahol eldobta.

