A Toyota 1998-ban létrehozott európai formatervezési központja, a Toyota Europe Design Development (ED2) az európai piaci elvárások legfőbb ismerőjeként olyan járművek egészének vagy részleteinek a tervezésében működik közre, amelyeket elsősorban a helyi piacokra fejleszt az autógyártó. Az aktuális Yaris színvilága, a Yaris Cross külső dizájnja, az Aygo X Prologue tanulmányautó mind az ő ízlésüket és szakértelmüket dicséri.

Mindennapi tevékenységeik során azonban nemcsak szériagyártásra jóváhagyott projekteken dolgoznak, hanem vadonatúj elképzeléseket is próbálgatnak, függetlenül attól, hogy azoknak van-e esélyük a megvalósulásra.

A Toyota Toy elektromos haszonrobogó is egy ilyen projekt volt, amelyet ráadásul nem a stúdió állandó alkalmazottai, hanem két végzős gyakornokuk, név szerint Aliya Davenne és Maena Herbomez álmodott meg.

Az elképzelés logikus: az áruszállítás utolsó szakaszán (last mile delivery) gyakran szerencsésebb egy apró, mozgékony járművel szállítani két-három csomagot, mint egy nagy kapacitású furgonnal bénázni a szűk utcákban ‒ aki próbált már megközelíteni kanyargós belső parkolóutakon lakótelepi házakat, pontosan tudja, miről beszélünk.

A Toy nem nagyobb, mint egy átlagos robogó ‒ pontosabban annyival mégis, hogy a szokásos első idom helyett egy sík lapokkal határolt doboz került a vezető elé, amely a láb időjárás-védelmén kívül szállítási feladatokat is kiszolgál: a lyuggatott lemezekre gumipókokkal kötözhetők fel táskák, csomagok. Ugyanezt a kettős szerepet töltik be a hátsó utas lába elé szerelt elemek.

Önmagában sem rossz elképzelés a Toyota Toy, leginkább azért, mert a tervezőknek volt bátorsága majdnem a nulláról újragondolni a műfaj rögzült sémáit. Ennél már csak az volna jobb, ha átlagos akkumulátoros elektromos hajtáslánc helyett a Toyota szabadalmaztatott hidrogén-tüzelőanyag-cellás rendszerével szerelnék fel ‒ úgy ugyanis a forma és a műszaki tartalom egyaránt a távoli jövőbe mutatna, és könnyebben elhinnénk, hogy gyermekeink vagy unokáink egyszer valóban egy ilyen egyedi célszerszámmal közlekedhetnek Európa szénkibocsátástól mentes, ultrafenntartható nagyvárosaiban.