A Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség járőrei a napokban Csengersimában ellenőriztek egy lengyel honosságú személygépkocsit. Az ellenőrzést végző rendőrök megállapították, hogy az autót a lengyel hatóság a Schengeni Információs Rendszerben körözi, és kéri a lefoglalását.

A rendőrök a 24 éves moldáv járművezetőt a Mátészalkai Rendőrkapitányságra előállították, a körözött személygépkocsit lefoglalták. A rendőrök a további eljárásban felveszik a kapcsolatot a körözést elrendelő külföldi hatósággal, írja a Police.hu.

A kiadott fotó alapján egy 2021, de akár a 2023-as frissítés utáni Mercedes-Benz GLE-ről volt szó, ezek használtan is 20 millió forintnál kezdődnek a hazai piacon.