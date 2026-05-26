A vádirat szerint a férfi 2024 októberében, Maglódon közlekedett a tehergépkocsijával. A férfi egy boltba szeretett volna menni, azonban ott nem talált parkolóhelyet, de észrevette, hogy a közeli kereskedőház előtt le tudna parkolni. Időközben a boltból kijött az idős sértett, aki kerekes járókeretét maga előtt tolva közelített az úttest széle felé azért, hogy a szemközti otthonába menjen.

A vádlott elkezdett tolatni, és annak ellenére, hogy a visszapillantó tükörben észlelhette volna a mögötte haladó sértettet, őt a tehergépkocsi jobb hátsó sarkával meglökte. A mozgásában korlátozott idős sértett az aszfaltburkolatra zuhant és súlyos sérüléseket szenvedett, majd a kórházba szállítását követően, másnap elhunyt.

Amennyiben a vádlott a tőle elvárható figyelemmel és körültekintéssel kezdi meg a tolatást, kellő időben észlelhette volna a sértettet, és a balesetet elkerülhette volna.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni, írja az Ügyészség.hu.