Magyaroszágon az elmúlt évtized egyik legnépszerűbb autója a Suzuki Vitara. Széleskörű használhatóság, megbízható és elérhető áron kínált technika: előnyei abszolút megnyerték a hazai vásárlókat.

A 2016 óta eltelt tíz teljes évből hétben a Vitara volt Magyarország legnépszerűbb új személyautója. A legerősebb időszaka a 2016–2021 közötti hatéves uralom volt, amikor zsinórban vezette a hazai piacot. 2022-ben az S-Cross váltotta az élen, 2023-ban a Vitara harmadikra csúszott, 2024-ben viszont visszatért az első helyre.

De nem csak nálunk népszerű azok körében, akik igazi igáslovat akartak vásárolni. Az Egyesült Királyságban egy példányt szó szerint őrült melóba fogtak, és összehozták a a legmagasabb dokumentált futásteljesítményű, brit rendszámos Vitarát: a tulajdonosa évente bődületes távot, átlagosan több mint 77 ezer kilométert tekert a számlálóba.

A legszebb az egészben, hogy az 1,6 literes benzinmotorral szerelt kompakt SUV a mai napig az eredeti motorjával, gyári sebességváltójával és kipufogórendszerével rója az utakat.

Az autót 2017-ben újonnan vásárolták Bedfordshire-ben, és a gazdája a kezdetektől fogva pedánsan hordta a kötelező szervizekre. A Vitara a brutális igénybevétel ellenére szinte hibátlanul tette a dolgát, és ami külön figyelemre méltó az ekkora futásteljesítményt megélt blokkoknál: a teljes élettartama alatt egyszer sem tapasztaltak rajta olajszivárgást.

A rutinkarbantartás a beszámolók szerint tényleg a minimumra, azaz a tipikus kopó-fogyó alkatrészek – például a fékbetétek és tárcsák – cseréjére korlátozódott. Az állandó úton lét azonban a gumikon hagyott leginkább nyomot: az elmúlt kilenc év folyamatos nyúzása alatt az autó összesen 15 garnitúra gumiabroncsot fogyasztott el.

Az egyetlen „komolyabb” beavatkozás, amit az évek során el kellett végezni, egyetlen féltengely-gumiharang cseréje volt.

A történet rávilágít egy tágabb tendenciára is: akárcsak nálunk, a brit autósok is egyre tovább tartják meg a járműveiket. Egy friss kutatás rámutatott, hogy az Egyesült Királyság útjain egészen pontosan 4 363 123 autó futásteljesítménye esik a 160 ezer és 240 ezer kilométer közötti sávba. Hozzá kell tenni, ez a szám nálunk még bőven alacsony futásnak számít.

Érdekes, hogy a statisztikák szerint mindössze 2699 brit autó kilométerszámlálója érte el az extrémnek számító, 800 ezer kilométeres határt.