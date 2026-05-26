A világ tele van fura átalakított autókkal, jobb és rosszabb minőségűekkel egyaránt. Ha valahova be kellene sorolnunk a platóval kiegészített új-zélandi Porsche Cayenne-t, akkor mindenképp a jobb kategóriába sorolnánk, hiába hangzik eszementnek az ötlet.

Eltekintve attól, hogy a végeredmény kissé ormótlan lett, azt azért a fenti képek is mutatják, hogy a kivitelezés egyértelműen minőségi, itt nem holmi sufnis kókányolást láthatunk. A platóért ugyan be kellett áldozni a második üléssort, így a Porsche-pickup csak kétszemélyes lett, de a hossza nem változott.

Az alapot egyébként egy 2011-es Cayenne S adja, melyben egy 3 literes dízelmotor dolgozik nyolcfokozatú automataváltóval kiegészítve. Ezzel az erőforrással 240 lóerő a jármű csúcsteljesítménye, 7,8 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, végsebessége pedig 218 km/óra. Arról nincs infó, hogy az összkerékhajtású modell mikor esett át az átalakításon 204 ezer kilométeres történelme során, az azonban ismert, hogy a forgalomba helyezéssel együtt több mint 80 ezer új-zélandi dollárt, átszámítva 14,3 millió forintot költöttek rá.

Jó kérdés, hogy ha valaki ilyen sokat áldozott arra, hogy legyen egy platós Porschéja, miért dönt mégis úgy, hogy mindössze 50 ezer dollárért (8,97 millió forintért) túlad rajta. A beltartalomra egyébként nem lehet panasz, bőrkárpit, fűthető ülések, parkolóradarok és tolatókamera is található az autóban, ahogy arról a Christchurch European hirdetésében olvasni lehet.

