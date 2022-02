Olyanná vált a Suzuki Vitara, mint az Esztergomban is gyártott régi Swift: mintha mindig is velünk lett volna. Lehetetlen úgy végigmenni az utcán, hogy legalább egy Vitarával ne találkoznánk. A japán SUV persze nem véletlenül lett hazánkban is népszerű. Verhetetlen áron adott bőséges felszereltséget a GL+ listaáron 4,8, a mindenkinek járó kedvezménnyel pedig 4,1 millió forintért megjelenésekor, 2015-ben.

Esztergomban készült – készül még mindig –, ahogyan a régi Swift is, ez a Suzuki azonban már 2014-es bemutatásakor sem olyan Suzuki volt. Nagy hasmagasság, tágas utastér, széles felszereltségi lista már alapáron is, a GL+-hoz pedig automata klíma és tempomat is járt. A hajtásláncok választéka is kedvezett a magyar vásárlóknak, mert a szívóbenzines mellett turbódízel is szerepelt, mindkét változat összkerékhajtással és automata váltóval is elérhető volt.

Külsőre sem panaszkodtunk rá soha, mert az LY kódjelű Vitarán meghúzott vonalak mindegyike vagy kellemes a szemnek, vagy jóleső robusztusságot ad neki, de mindenképp egy jó arányú, magabiztos kiállású autó. Aztán ott vannak a látványos fényezések, az eltérő színű tető, az alufelnik; ez az autó egy kicsit mindenkinek megpróbált kedvezni stílusával, és lássuk be, átkozottul bejött a koncepció. Annyira, hogy a mai napig majdhogynem változatlan formában készül. A műszaki tartalom viszont elképesztő módon változott.

Szívóbenzines és turbós dízel

Amikor már minden autógyártónál dübörgött a downsizing és a turbós benzinmotorok – a hengerszámot és a teljesítményt is beleértve –, elég széles skálán átvették a szívómotorok helyét, a Vitarában még akkor is egy egyszerű benzines mutatkozott be. Ez az 1,6-os négyhengeres megalapozta a Vitara megítélését, hiszen bevált hajtásláncot adott a kiforrott technikára és új autóra vágyó vásárlóknak.

Változó szelepvezérlésű, kettős befecskendezésű és láncos vezérlésű az M16A kódjelű benzines. Ezek mindegyike nagyjából a gondtalan fenntarthatóság szinonimája, ami egy Suzuki esetében igencsak fontos. Ez a motor a Vitarában 120 lóerőre és 153 Nm nyomatékra képes, ami az 1100 kilós önsúlyú, elsőkerék-hajtású modellekhez tökéletesen elégnek bizonyult.

Takarékos motor, de a gyártók által ígért fogyasztási adatokkal óvatosan kell bánni. Az akkori a valóságos felhasználástól messze álló szabványok szerint 5,3 literes fogyasztást adtak meg az 1.6-os Vitarára, ugyanakkor a Spritmonitor-felhasználók 6,85 liter/100 km-es átlaggal járnak, ami egyáltalán nem rossz. Országúton a fogyasztást nem nehéz bevinni 6 liter alá, de korabeli tesztjeinken többnyire 7 liter feletti értékek voltak jellemzőek. Inkább megbízható, mintsem dinamikus autó, de az ereje így is tökéletesen passzol a közlekedés ritmusához.

Autópályára az ötfokozatú kézi váltó nem a legjobb választás, sokat forog vele a motor, minden más területen azonban tökéletesen elég ez a hajtáslánc is. De nem csak a közlekedésre gondolt a Suzuki a Vitarával, elektronikusan vezérelt, központi kuplunggal ellátott összkerékhajtással is készült – készülnek a jelenlegi változatok is –, ám a szívó benzinmotor már megérzi a több mint 100 kilónyi többletsúlyt. Mindenképp jobb az összhang, a használhatóság és a fogyasztás is a kétkerék-hajtású kivitelnél.

A modell fejlesztése azonban nem állt le a bemutatás után sem. A szigorúbb európai uniós szabályozásokkal párhuzamosan környezetbarátabb megoldást keresett a Suzuki, így az 1,6-os szívómotor nyugdíjba vonult. Bár CO2-kibocsátásban a 123 g/km ma sem tűnhet rossznak, 2019-ben teljesen eltűnt a Vitarából a szívómotor.

Vele együtt lett vége a Vitara dízelkorszakának is. A szintén 1,6-os, Fiat-eredetű, négyhengeres turbódízel motor 120 lóerős változata a Vitarában és az SX4 S-Crossban is elérhető volt. Alacsony, kereken 4,0 literes szabvány szerinti fogyasztás szerepelt a neve mellett, amit a felhasználók nem reprodukáltak, de a Spritmonitor szerint átlagolva 5,49 literrel járnak vele vegyes használat mellett, ami nagyon jónak mondható. Leginkább hatfokozatú kézi váltójának köszönheti a jó értékeket.

Ahogy a szívó benzinmotornak, úgy a 2006 óta készülő, 1,6-os olasz dízelnek sem kedveztek az európai szabályozások, és a Suzuki is új utakat keresett, hogy tisztábbá tegye a hajtásláncot, megfelelően a 2021. január 1-jére életbe lépő, autónként átlagosan 95 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási flottaátlagnak. A márka a korszerűbb hajtások felé fordította a fejlesztéseket.

Turbókorszak a szívó után

2016-ban érkezett meg az első komolyabb frissítés a Vitarához, vele együtt pedig a turbókorszak is beköszöntött. Dinamikában akkorát változtatott az autó viselkedésén az új 1,4-es K14C motor, hogy piactól függően S, vagy Sport utótaggal került be a kínálatba a modell. A 140 lóerős, 220 Nm csúcsnyomatékú motor sportautót azért nem csinált a Vitarából, de virgonc lett, ezt nem lehet elvenni tőle.

Ez a motor 9,5 másodpercre csökkentette a 0-100 km/h-ra gyorsulás idejét és 200 km/h-ra emelte a végsebességet. A nagyobb teljesítmény nagyobb fogyasztással is járt. A fogyasztás az új, a valós felhasználáshoz közelebb álló, WLTP-ciklus szerint mérve 6,55 liter volt. A Spritmonitor felhasználói átlagosan 7,17 literrel járnak a turbós Vitarával. Bár a fogyasztás nem rossz érték és a növelt használhatóság is jól áll a Vitarának, a CO2-emissziónak nem tett jót a turbómotor, 148 grammra nőtt a kilométerenkénti szén-dioxid-érték. A fejlesztés így nem is állt le.

A feltöltős motor jó alapot szolgáltatott a Suzuki új, 48 voltos hibrid rendszeréhez. A K14C motorkódú négyhengeres sűrítési arányát 9:9-ről 10:9-re emelték, a teljesítményét 140-ről 129 lóerőre csökkentették, miközben a nyomatékát 220-ról 235 Nm-re emelték. Utóbbi pedig kifejezetten előnyösen befolyásolta a hétköznapi használhatóságot, hiszen a legtöbbször a motor fordulatszámának középtartományában autózunk. Az így kapott K14D motort a Suzuki lágy hibrid technikával látta el.

Az 1,4-es mellett rövid ideig belépőmotorként az 1,0 literes háromhengeres, 110 lóerős turbós benzines is szerepelt a kínálatban. Az apró motor az 1,6-os szívó helyettesítésére készült, de dinamikában sajnos még annyira sem tűnt hatékonynak, így a 2019-es frissítés után, amikor a lágy hibrid 1,4-es új arcot kapott, az 1,0 literest ki is vezették.

Mi az a 48 voltos lágy hibrid rendszer? Egy kisegítő elektromos rendszer, mely nem összekeverendő a valódi hibrid hajtású autók technikájával. A 48 voltos hibrid nem képes önállóan elektromosan mozgatni az autót, hajtó villanymotor nincs a rendszerben, de a hibridekéhez hasonló kiegészítő rendszerek segítik a motor hatékonyságát. A hagyományos generátor helyére egy indítógenerátor kerül, melyet a motor főtengelyéről szíj hajt meg. Ellentétben a sima generátorral, ez képes 53 Nm nyomatékával rásegíteni a motor működésére, ezzel bizonyos fázisokban tehermentesíteni, mint például elinduláskor és nagyobb gyorsításkor, valamint a stop-startos újraindításokat is ez hajtja végre. A 48 voltos lágy hibrid rendszer két további eleme a lítiumion-akkumulátor a jobb első ülés alatt, valamint egy egyenáram-átalakító inverter a vezető ülése alatt. Ezek együtt nagyjából 10 kilót nyomnak, látványos helyet pedig nem vesznek el sem az utastérből, sem a csomagtérből.

A lágy hibrid Suzuki Vitara Hybrid 1,4-es turbómotorjának változtatásai 5,9 literre csökkentették a gyári vegyes fogyasztási értéket, ami viszont kézzelfoghatóbb, hogy a korábbi 7 liter fölötti átlagról 6,34-re csökkent a felhasználók fogyasztási átlaga. Ezt igazolja a Teletank sorozatunkban is szerepelt Vitara, automata váltóval 6,27 liter/100 km-es fogyasztást produkált, ami mindenképp hatalmas fejlődés.

Megérkezett a hibrid is a Vitarába

Sokat tett a Suzuki azért, hogy a piacon megjelent hibridigényekre válaszoljon és hatékonyabbá, takarékosabbá tegye a Vitarát, így megfeleljen az európai károsanyag-kibocsátási normáknak is. Ennek érdekében teljesen új, saját fejlesztésű hibrid rendszer készült a Vitarához 2022-re. Ezzel visszatért a szívómotor is, amely sok ember fejében a megbízhatóság szimbóluma – hozzá kell tegyük, hogy a Vitara turbómotorjaival sincsenek nagyobb problémák.

Akiknek tehát a szívómotor a csábító, azoknak az új hibrid Vitara jót ígér. A Jimnyből ismerős K15C kódjelű, négyhengeres szívó benzinmotor megemelt kompressziójú változatát (13,0:1) használják az új rendszerben, ami a 48 voltos lágy hibrid Vitaráétól eltérően már sokkal inkább a hibrid rendszerekhez hasonlítható.

Az új hibrid Vitara villanymotorja nem sokkal nyomatékosabb, mint a 48 voltos lágy hibrid rendszer indítógenerátora (60 Nm nyomaték, 33,5 lóerő), a hajtásképlet miatt viszont önállóan is képes mozgatni a modell. Erejéből fakadóan nem túl sokáig, de épp elég arra, hogy a rendszer hatékonyabban működjön városi forgalomban, így pedig tisztább legyen az üzemeltetés.

A villanymotor hatfokozatú robotizált váltóval egybeépítve kerül az autóba. Az új rendszer nagyobb lítiumion-akkumulátort is kapott, a 140 voltos nagyfeszültségű telep pedig mérete miatt a csomagtér padlója alá került. Mivel a hibridrendszer csúcsteljesítménye a korábbi szívó 1,6-osénál kevesebb, csupán 102 lóerős a benzinmotor, és a villanymotorral együtt sem több 115 lóerőnél, így az autó a korábbi 1,0 literes turbós háromhengeresnél visszafogottabb, de jelentősen takarékosabb.

Az új hibrid hajtáslánccal 12,7 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100 km/h-ra a Suzuki Vitara, ha összkerékhajtású, akkor 13,5 másodperc szükséges ehhez a mutatványhoz. Viszont nagyon jót tett a fejlesztés a fogyasztásnak és a CO2-kibocsátásnak, utóbbi például 120,59-125,89 g/km-re csökkent. Fogyasztása a Suzuki szerint 5,55 liter 100 kilométerenként, ami nem sokkal kevesebb az 1,4-es lágy hibridénél, de ha csak annyival kevesebbet fogyaszt a valóságban, mint amennyivel a katalógusadata alacsonyabb, akkor 6 liter alatti átlagfogyasztást várhatunk tartós használat mellett, amikor megjelennek majd a fogyasztók saját mérései.

Látszólag ugyanaz, ma mégis nagyon más egy friss Suzuki Vitara, mint 2015-ben. A hagyományos hajtásláncú változatok helyett ma kétféle, korszerű hibridhajtás szerepel benne. A Suzuki folyamatosan fejlesztette a Vitarát, felszerelve modern biztonsági és kényelmi újításokkal, amit a vevők értékeltek is. A modell legnagyobb ellenfele a hazai piacon házon belülről érkezhet az S-Cross személyében, amely szintén sokat változott, de az egy másik történet…