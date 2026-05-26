Látva azt, hogy immár évtizedek óta a szabadidőjárműveket keresi a legtöbb autóvásárló, és látva azt is, hogy időközben erősen megcsappantó az ettől eltérő kasztnijú kínálat, némileg meglepő trendet prognosztizálnak amerikai autópiaci szakértők. Azt állítják ugyanis, hogy

élénkül az érdeklődés a szedánok iránt.

Több tényező is áll ennek hátterében a Detroit Free Pressnek megszólaló szakértők szerint. Az egyik ilyen fontos vonzerő már most érezteti hatását: a szedánok, limuzinok jóval olcsóbbak, mint az SUV-k. Az amerikai vásárlók átlagosan 32 százalékkal kevesebb pénzért veszik előbbieket, mint egy közepes méretű szabadidő-autót. Szintén a költségoldalt erősíti, hogy a szedánok fogyasztása kisebb, mint a nagyobb légellenállású, nehezebb SUV-ké.

Önmagában a fentiek egyébként még nem verik bele az utolsó szögeket a szabadidőjárművek koporsójába a megszólalók szerint, ugyanis a mostani vásárlók azért még így is keresik ezeket az autókat. Ám ha a következő generáció felnő és odaér, hogy autót vegyen, könnyen lehet, hogy az SUV-k a perifériára szorulnak. Egy 2026 februárjában megjelent felmérésben a megkérdezett 14-19 év közötti fiatalok 51 százaléka azt mondta, ők úgy képzelik, hogy felnőttként szedánt vezetnének. Csak 31 százalékuk mondta az SUV-kat, míg további 14 százalék a haszongépjármű-vonalon gondolkodott.

A szedánok felé fordulás egyébként egyfajta generációs tulajdonság, ami a fejlettebb autós történelemmel rendelkező országokban régebb óta megfigyelhető. Mindennek oka lényegében az, hogy a gyerek nem feltétlenül akar olyan autót hajtani, mint a szülei. Évtizedekkel ezelőtt épp a szedánok voltak azok, melyeket aztán követtek a kombik. A kombikat az egyterűek forradalma szorította ki, utóbbiak helyére pedig megjöttek az SUV-k és a crossoverek. A jelek alapján úgy tűnik, a kör bezárul, és a jövő újra a szedánoké lehet.