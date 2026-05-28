Kamcsatkán, Oroszországban még a szokásosnál is cudarabb volt a téli időszak. Vagyis a hó a megszokott 1,5-2 méter helyett 2,5 méternyi rétegben gyűlt össze a tél végére.

Náluk bizony még most is akadnak hatalmas, koszos, tömörödött hótömbök, amelyek lassan olvadnak. Ezekből pedig szép lassan helyi hóvirágok bukkannak elő, de ezek nem növények, hanem autók.

Meglepő, mit rejtenek az olvadó, óriás, orosz hófalak 1

A helyiek „poénosan” így nevezik a téli időszak alatt hó alatt hagyott kocsikat. A helyi közösségi csatornák képei alapján a kocsik egy része nem egyszerűen koszosan vagy jegesen bukkant elő, hanem sérülten: volt, amelyiknek betört a szélvédője, letört a külső tükre, vagy súlyosabb esetben a karosszéria maga is komolyan sérült.

Egy autó tetőszerkezete nem arra készül, hogy hónapokon át több tíz centi vagy akár méteres, tömörödő, majd átfagyó hó nyomja. A friss hó még viszonylag könnyű, de a nedves, olvadó-visszafagyó réteg tömege gyorsan nő.

Az Amur.life helyi Telegram-csatornája szerint némelyik autó a hóeltakarító gépektől is kaphatott sérülést.

Ez nem feltétlenül a helyi vezetés hanyagsága. A városvezetés már a tél közepén külön kérte a lakókat, hogy ne hagyják ott az autóikat, ahol akadályozhatják a hóeltakarítókat. A petropavlovszk-kamcsatszkiji önkormányzat hivatalos közlése szerint a lakosokat arra is kérték, hogy hagyjanak telefonszámot a szélvédő alatt, és szükség esetén mozgassák el a kocsikat, amikor a gépek a belső udvarokat, házak környékét vagy közterületeket takarítják.

A kamcsatkai tél tehát méltán hírhedt, hatása egész évben kitart, és extrém esetben ilyen szomorú, mechanikus hóvirágokat is eredményez.