Kamcsatkán, Oroszországban még a szokásosnál is cudarabb volt a téli időszak. Vagyis a hó a megszokott 1,5-2 méter helyett 2,5 méternyi rétegben gyűlt össze a tél végére.

Náluk bizony még most is akadnak hatalmas, koszos, tömörödött hótömbök, amelyek lassan olvadnak. Ezekből pedig szép lassan helyi hóvirágok bukkannak elő, de ezek nem növények, hanem autók.

A helyiek „poénosan” így nevezik a téli időszak alatt hó alatt hagyott kocsikat. A helyi közösségi csatornák képei alapján a kocsik egy része nem egyszerűen koszosan vagy jegesen bukkant elő, hanem sérülten: volt, amelyiknek betört a szélvédője, letört a külső tükre, vagy súlyosabb esetben a karosszéria maga is komolyan sérült.

Egy autó tetőszerkezete nem arra készül, hogy hónapokon át több tíz centi vagy akár méteres, tömörödő, majd átfagyó hó nyomja. A friss hó még viszonylag könnyű, de a nedves, olvadó-visszafagyó réteg tömege gyorsan nő.

a videó a hirdetés után indul

Az Amur.life helyi Telegram-csatornája szerint némelyik autó a hóeltakarító gépektől is kaphatott sérülést.

Ez nem feltétlenül a helyi vezetés hanyagsága. A városvezetés már a tél közepén külön kérte a lakókat, hogy ne hagyják ott az autóikat, ahol akadályozhatják a hóeltakarítókat. A petropavlovszk-kamcsatszkiji önkormányzat hivatalos közlése szerint a lakosokat arra is kérték, hogy hagyjanak telefonszámot a szélvédő alatt, és szükség esetén mozgassák el a kocsikat, amikor a gépek a belső udvarokat, házak környékét vagy közterületeket takarítják.

A kamcsatkai tél tehát méltán hírhedt, hatása egész évben kitart, és extrém esetben ilyen szomorú, mechanikus hóvirágokat is eredményez.