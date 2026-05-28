Míg a múlt héten újra és újra emelésekről számolhattunk be, a pünkösdi hosszú hétvége után zsinórban a harmadik napon az üzemanyagárak csökkenéséről ad hírt a Holtakoljak.hu.

Május 29-én, azaz pénteken a mai 11-11 forintot is meghaladó esés jön a benzin és a gázolaj beszerzési árában. A 95-ös benzin ezúttal bruttó 16 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 12 forinttal kerül majd kevesebbe.

A mai csökkenés után, de még a holnapi további esés előtt a 95-ös benzin átlagára 685 Ft/liter, a gázolajé 695 Ft/liter a magyar kutakon.

Természetesen a mostani csökkenés sem érinti a védett áron tankolókat, ők továbbra is 595, illetve 615 Ft/liter áron vásárolhatják a benzint és a gázolajat.