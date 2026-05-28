Ahogy szezonelőzetesünkben már írtunk róla a Vezessen, hazánk egyik, ha nem legeredményesebb autóversenyzője, Kiss Norbert – a másik „Norbinkkal”, az eltérő kategóriában igen sikeres Michelisszel fej fej mellett – 2026-ban már nyolcadik címéért indul a Kamion-Európa-bajnokságban (ebből vb nincs, így gyakorlatilag ez a globális csúcsszéria, hét bajnoki címével pedig Kiss már most is rekorder).

A hétvégén jön a szezonnyitó Olasz Nagydíj Misanóban, ahol a 2014 óta egyetlen év kivételével minden rendezésen legalább egy, de gyakran több futamot is nyert a 41 éves szombathelyi pilóta.

Kiss az idei első forduló előtt az MTI-nek azt nyilatkozta, a csehországi Mostban rendezett teszten ideális körülmények uralkodtak, s azt tapasztalták, hogy nemcsak ők, de a riválisok is gyorsultak. Az ellenfelek köridejeit saját méréseik alapján figyelték, és úgy tűnik, a magyarok kamionja valamivel gyorsabb volt Hahnnál.

„Tavaly az idény előtti teszten nagyjából ugyanilyen időket mentünk, úgyhogy ez bizakodásra ad okot. Szerencsére komoly műszaki gonddal sem szembesültünk, igaz, egy turbót elfüstöltünk, de az fogyóeszköz ebben a sportágban” – fogalmazott.

„Vannak, voltak kamioncserék a mezőnyben, de azt gondolom, hogy az idén is elsősorban Hahnnal kell majd megküzdenünk az Európa-bajnoki cím megvédéséért. Egyelőre úgy tűnik, hogy a fia, Lukas akár négy hétvégén is a mezőny tagja lehet, ezekben az esetekben pedig ők nyilván segítik egymást. De megküzdünk majd ezzel is, ahogyan tettük már korábban” – nyilatkozta a versenyző.

A Révész Racing változatlanul a piros MAN-nel küldi csatába Kisst, de ez a típusú kamion teszi majd ki a mezőny nagy részét, túlnyomó többségében ugyanis ennek a márkának a járműveit használják az Eb-résztvevők. Lesz ugyanakkor három Iveco, valamint egy-egy Scania és Freightliner is.

„Az alapvető cél minden versenyhétvégén változatlanul az időmérő edzések és az első futamok megnyerése, a fordított rajtrácsos második versenyeken elért eredmények mindig csak pluszt jelentenek. Ezzel együtt megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy a hétvégéken a lehető legtöbb pontot gyűjtsük be” – jelentette ki Norbi, aki az elmúlt szezonokban sorozatban ötször nyerte meg az Eb-sorozatot, 2021 óta minden év végén ő kapta a bajnoknak járó trófeát.

A kamion-Eb idei szezonja hétfordulós lesz, Misano után a jövő hétvégén a magyar‒szlovák határ melletti Diósförgepatonynál elhelyezkedő Slovakiaring következik, majd júliusban a Nürburgringre, augusztus végén pedig Mostba látogat a mezőny. A hajrá szeptember közepén kezdődik a belgiumi Zolderben, két hétre rá Le Mans következik, október első hétvégéjén pedig a spanyolországi Jaramában zárul az idény. A lebonyolítás nem változott, minden helyszínen négy futamot rendeznek, kettőt szombaton, kettőt pedig vasárnap, s mindkét napon vár majd egy-egy időmérő edzés az indulókra.

Az első fordulóban, szombaton 15.40-kor rajtol az első, 17.50-kor pedig a második verseny, vasárnap pedig 13.15-kor, valamint 15.50-kor rajtolnak a kamionok Misanóban.